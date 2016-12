Rama dëshmon për CEZ-in: Shqipëria fitoi nga zgjidhja miqësore

Kryeministri Edi Rama dëshmoi sot në Komisionin Hetimor të CEZ që drejtohet nga opozita dhe ka objektiv hetimin e zgjidhjes së marrëveshjes mes shtetit shqiptar dhe kompanisë çeke, CEZ.

Kreu i qeverisë u përgjigj mbi zgjidhjen e konfliktit mes qeverisë shqiptare dhe çekëve me marrëveshje duke shmangur arbitrazhin.

Në mbledhjen e drejtuar nga deputeti demokrat Edmond Spaho Rama tha se marrëveshja me CEZ nuk ishte e paravendosur ndërsa shtoi se sa i përket nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, mbështet plotësisht atë që ka referuar në këtë komision ministri Gjiknuri.

Rama tha se qeveria çeke ka patur një pozicion të ashpër me Shqipërinë në lidhje me këtë çështje. Sipas tij, qeveria çeke ka qenë e shqetësuar me sjelljen e qeverisë së kaluar shqiptare ndaj kompanisë.

I pyetur nëse Çekia ka kërcënuar me veto për marrjen e statusit të vendit kandidat të BE për Shqipërinë, Rama deklaroi se ka pasur presione, për të cilat ka biseduar drejtpërdrejt edhe me kryeministrin çek dhe ka njoftuar edhe vendet e tjera anëtare të Bashkimit Europian.

Në lidhje me marrëveshjen, Rama u shpreh se u bë më e mira për vendin, pasi qeveria e tij kishte trashëguar një pozicion të dobësuar dhe se zgjidhja miqësore ishte mundësia më e mirë.

“Kur ne morëm detyrën na impononte një ndërhyrje e shpejtë për një situatë e cila ishte e komplikuar, mos harrojmë që në tetor të vitit 2013 humbjet ishin rreth 50%, mos harrojmë që situata financiare ishte ajo që ishte dhe u detyruam të thërrasim ‘zjarrfikësit’ e FMN. Qoftë Banka Botërore, qoftë FMN, e kërkonin me plotë të drejtë dhe me këmbëngulje një zgjidhje të shpejtë. Të gjitha rrethanat dhe arsyetimet prevalonin zgjidhjen miqësore të konfliktit për shkak të së kaluarës ku qeveria shqiptare e kishte dobësuar pozicionin duke rrezikuar një kolaps energjetik dhe financiar”, deklaroi Rama.

Ai tha se vendimi për marrëveshjen ishte marrë nga grupi që ishte ngarkuar me këtë çështje.

Kryeministri pranoi sek a pasur pikëpamje të ndryshme nga të gjithë faktorët e përfshirë, por prevaloi pikëpamja më e mirë.