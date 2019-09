Rama dhe e majta në Shkodër që nuk ka qenë kurrë e përuljes

Nga Bedri Islami

Bastioni më i rëndësishëm i PD-së në veriun e Shqipërisë është Shkodra, të cilin në kaq shumë vite e kanë stërpërdorur politikisht, por kurrë, as kur kanë qenë në opozitë e as kur kanë qenë në pushtet, nuk kanë lënë “vulën” e tyre.

Asaj ia kanë marrë votat, ia kanë dërguar njerëzit në protesta, nga të cilat, ajo e 2 prillit është tabloja reale se ku të çon çmenduria e pushtetit, të bën të zaptosh rrugët që të mos kalojë kryeministri socialist, të revoltohet me veten, por gjendja ka aq pak ndryshime,sa që të duket se koha lëviz kaq ngadalë, deri në padukje.

Shkodra mbeti një qark i keqpërdorur nga politika edhe kjo nuk ka ndryshuar as në ditët e sotme.

E vetmja gjë që pritej të ndryshonte do të ishte kalimi i pushtetit në duart e socialistëve, si një fillesë e re, por që askush nuk e dinte se do të sillte një precedent të papritur; njeriu i zgjedhur nga e majta për të qenë kryetar bashkie, pa rival dhe pa patur asnjë nevojë të bënte fushatë zgjedhore, do të ishte një ish i dënuar.

Tani, si kurrë më parë, e majta është në pushtet në Shkodër, por pushtet nuk ka. Ajo duhej të drejtonte bashkinë, por kryetari iku. Megjithëse, qoftë njëri, i pushtetit, qoftë tjetri, i opozitës, kishin dëshirën të ikë, edhe nga politika, një drejtuese që nuk të mbetet në mend për asgjë, veç dashurisë për molotovët dhe kthimin e Shkodrës në vitin 1913, përsëri gjërat duhet të presin.

E majta duhet të gjejë një zgjidhje të veçantë, të ndërtojë e sajojë gjetje ligjore; e djathta do të këmbëngulë se shefja e tyre në bashki duhet të rrijë, se zgjedhjet e 30 qershorit nuk njihen, se as 6 për qind nuk votoi për të majtën, etj kjo nuk do të ndryshojë faktin se socialistët e prekën pushtetin, por nuk e morën, dhe e gjitha për gabimin e tyre.

Edi Rama e quajti Shkodrën sfidën e tij, a thua se tani erdhi në pushtet dhe nuk ishte ky qytet ende në Shqipëri, sikur pushteti qendror i ndan parcelat e sfidës sipas versionit të vjetër, kush është me mua, është sfida ime, kush është me të tjerët, le të rrinë në fatin e vet.

Edi Rama, me një lëvizje befasi ndërroi edhe drejtuesin politik të qarkut, Ditmir Bushatin, që, në mos tjetër, ngjallte besim dhe paraqiste një figurë të gjithëpranuar, serioze, me autoritet dhe nga një familje tradicionalisht të besuar.

E majta në Shkodër ka historinë e saj, që nuk ka qenë asnjëherë e përuljes dhe e bjerrjes së mendimit. Edhe në ditët më të vështira të saj, kur mendohej se në atë qytet nuk do të kishte mendim të së majtës apo humbiste në të gjitha zonat zgjedhore, në qytet ishte gjithnjë një elitë intelektuale, sidomos e re, që nuk kishte asnjë lidhje me të shkuarën, të cilët e zgjodhën këtë rrugë vendosmërisht dhe i dhanë shpresë njerëzve se nuk do të ishte veçse i një ngjyre. Shkodra është qyteti ku PD-ja ka vjedhur më shumë vota se askund tjetër, ku votat e numëruara kanë qenë kurdoherë si ka dashur vetë ajo, ku vendet e punës janë dhënë sipas besnikërisë partiake, ku të pashkolluarit kanë sunduar mbi mendjen dhe në të cilin,”të fortët”, ishin gjysëm besnikë, që ndërronin faqet sa herë ndërronte pushteti.

Një herë që “ të fortët” u përplasën fort, zgjedhjet politike të vitit 2013, krejt e papritur për të tjerët, raporti ndryshoi. E majta mori më shumë deputetë në qarkun verior.

Tani, papritmas, Shkodra ka ofertën kryeministrore për të qenë sfida e shefit të qeverisë, por nuk ka kryetar bashkiak.

Si do e zgjidhë ajo ngërçin, kjo është tjetër gjë, por si do të gjejë rrugë sfida e Edi Ramës, kjo është rrugë tjetër.Askush nuk e di se mbi cilin program do të veprohet, por, çuditërisht, sfidën e tij Rama, përballë Shkodrës, e filloi disa muaj më parë, kur , pa e ditur askush, largoi nga qeveria dy përfaqësues nga qyteti verior.

Në vend të tyre ai zgjodhi Valdrinin dhe se kush tjetër mund të jetë eminenca gri e tij, zgjodhi vetëvendosjen e pushtetit më të lartë ndaj mendimit të sigurtë të atyre që jetojnë në këtë qytet; ai, jo padashje, e shumëzoi me hiç mendimin politik të së majtës në qytet, duke deleguar dëshirën e tij, si të një sovrani dhe mori këtë gjendje, e cila, aq sa mund të ishte e papritur, aq edhe ngarkon me përgjegjësi pikërisht njeriun që e zgjodhi dhe e ngriti në majat më të larta të pushtetit vendor ekzekutiv dhe politik.

Sfida e Ramës fillon nga ndryshimi i raportit të tij politik me të majtën në qytet, nga krijimi i një hapësire vendosëse më të ndjeshme mes tij dhe socialistëve t zgjedhur apo të pazgjedhur, nga e vërteta se jo gjithçka që rrjedh nga lart është e dobishme për ata që janë poshtë. Një njeri i vetëm nuk mund t’i dijë t gjitha, ashtu si nuk i kishte ditur, nuk mund të ndërtojë struktura të reja duke hedhur në erë ura, pa ndërtuar të reja; nuk mund të rritet autoriteti i tij si njeri i politikës , kur ul autoritetin e atyre që punojnë e jetojnë atje.

Qeveria Rama, megjithëse ka bërë disa investime serioze në qytet, si stadiumin e ri të futbollit “Loro Boriçi” – edhe aty hoq emri i një heroi të njohur, Vojo Kushit; ai ka investuar edhe në ngritjen e gjërave pikante, si fototeka Marubi, trashëgimi e famshme e një familje të vjetër shkodrane, por dhjetra gjëra të tjera kanë mbetur në rrugët e hapura dhe të pambyllura, në dështimin e krijimit të një infrastrukture si ka ndodhur në shumë qytete të tjera.

Shkodra, qyteti i madh verior, ndër më historikë, në mos më historiku, ende nuk ka një autostradë që kalon pranë tij dhe si duken bathët nuk do e ketë gjatë kësaju qeverisje, e ndoshta as në tjetrën. Investimi famoz deri në balldre , nisur nga Miloti, me një kosto të fantaksur, do të ishte mjaftueshëm për ta dërguar mbirrugën deri në hyrjen e qytetit, nëse do të ishte menduar për më pak hajdutëri.

Por, mbi të gjitha është krijimi i një raporti mes shefit të partisë, që në fakt e gjeti partinë të gatshme, si një dhuratë nga socialistët e vjetër, dhe, më tej, pikërisht atyre socialistëve që në tridhjetë vite kanë qenë pjesë sakrifice dhe besimi, kanë sjellur mendimin se edhe në këtë qytet, të quajtur bastion, e majta ka qëndruar dhe ka mbajtur mbi vete shumë sfida që janë më të rëndësishme se sa një rrugë apo një vijë ujitëse.

A do e bëjë Edi Rama këtë, që në fakt është një domosdoshmëri?

Ende sot qarku nuk ka një drejtues politik. Nëse për të hequr Ditmir Bushatin i mjaftuan pak minuta, për të vendosur një të ri, si askurrë, po kalojnë ditë e javë.

Nëse ai e kërkon atë përtej detit apo, edhe më tej, përtej oqeanit, do e rëndojë edhe më tej largësinë e tij nga ata që e mbajnë.

Jo gjithnjë të larguarit janë zgjedhja, edhe kur shpreson e beson se do të jetë.

Rruga e tij politike po bëhet një pstulat për këtë.

