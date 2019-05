Rama: Do ta çoj detyrën e kryeministrit deri në fund

Kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk e ka menduar të japë dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Ai shprehet se do ta mendonte dorëheqjen vetëm nëse do kishte ndjesinë se qeverisja nuk shkon mirë.

I ftuar në emisionin “Open” të Eni Vasilit, në lidhje me këtë temë Rama u shpreh: “Unë është e vërtetë që kam në politike që në 1998. Nuk kam qenë në nivelet më të larta, kam qenë një ministër Kulture dhe falë meje edhe ministri i Kulturës u bë i rëndësishëm. Pastaj u bërë kryetar i bashkisë së Tiranës dhe falë meje bashkia e Tiranës u shndërrua në një qendër e rëndësishme. Pastaj kryetar i PS, kalova dhe unë shkretëtirën si kryetar partie ne opozitë. Dhe tani jam këtu.

Nëse do kisha ndjesinë se qeverisja po shkon jo mirë, në sensin e rezultateve apo nëse do kisha ndjesinë e ndonjë lodhjeje nga kjo punë sigurisht do ta kisha menduar. Por as e kam të parën dhe as të dytën. Kam sensin e palëkundshëm të njerëzve që më kanë besuar në këtë detyre dhe do ta çoj këtë detyrë deri në fund”.

e.ll./dita