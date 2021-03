Rama: Do të taksohen me 23% kush paguhet mbi 2.5 milionë lekë! Nga janari heqim taksat për pagën deri në 40 mijë lekë. Populli është gati për të na dhënë mandatin e tretë

Kryeministri Edi Rama është ndalur ditën e sotme në prezantimin e planit për biznesin, taksat dhe pagat për vitin 2021.

Rama ka bërë me dije se deri në fund të mandatit të tretë paga minimale do të bëhet deri në 40 mijë lekë, e ndërsa nga 1 janari për këtë pagë nuk do të taksohet. Ai ka sqaruar gjithashtu se do të taksohen me 23% kush paguhet mbi 2.5 mln lekë në muaj

“Nuk kanë një plan për të qeverisur, por një menu për të marrë vota. Ne do sigurojmë pagën minimale në 40 mijë lekë deri në fund të mandatit të tretë. Në janar do e heqim taksën për pagën deri në 40 mijë lekë, duke nisur nga ky vit 63% e të punësuarve nuk do të kenë taksë mbi pagën, të gjitha do i çojnë në shtëpi. Ka një kategori të të punësuarve marrin 1.5 mln në muaj, do e ulim tatim fitimin për ata që marrin 2.5 mln në muaj”, tha Rama

Në prezantimin e ‘Planit të Veprimit’, Kryeministri Rama bëri një krahasim të taksës së sheshtë që propozon opozita dhe taksës progresive që thotë Partia Socialiste.

“Taksa e sheshtë është rreziku më i afër dhe më konkret për të gjithë ata që punojnë në shtet dhe privat dhe janë nga 300 mijë deri në 1.2 milionë. Dëgjojeni një shifër lemeritëse se çka bërë në të kaluarën taksa e këtyre që duan të rikthehen. Kur ne e shporrëm taksën e sheshtë dhe vendosëm taksën progresive u kursyen 12.5 miliardë lekë që janë kursyer, pra 1 miliard dollarë kanë mbetur në tryezën e çdo familje shqiptare në këto 8 vite. Tani vijnë këta dhe na thonë që do të na jepni 9% taksë nga paga juaj dhe ‘oligarkëve’ siç thonë ata për më të pasurit do tu kërkohet e njëjtë barrë fiskale. Sfida është si t’i fusim sa më shumë lek në xhep shqiptarëve ata kanë guximin të thonë Shqipëria fiton duke ulur nga 15 në 9 % pikërisht fitimin e atyre që mua mi kanë hedhur në kurriz. Si mund të tallen këta me të gjithë o njerëz të mirë. Me taksën e sheshtë për 7 vite biznesmenët e mëdhenj dhanë për shtetin 86 milionë dollarë, ndërkohë që në më pak vite me taksën progresive dhanë 481 milionë dollarë. Ata janë vetëm xhepin dhe për rrethin e tyre”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama është shprehur i bindur se vetëm PS bën punë të mira dhe të vështira. Sipas Ramës në këto 30 vite populli i ka mbështetur.

“Shqipëria duhet të medoemos të bëhet zgjedhja e parë e çdo shqiptari dhe emigracioni nuk duhet të jetë më zgjedhja e detyruar e askujt. E lehtë dhe e bukur ta thuash por e vështirë ta bësh. Ne PS jemi krijuar për të bërë gjërat e vështira. Lindja e kësaj force të madhe politike. Historia e këtyre 30 vjetëve ka treguar se sa herë kjo forcë ka marrë gjërat e vështirë populli e ka mbështetur. Sa herë i ka rënë shkurt populli e ka lënë PS. Sot kur mandati i dytë po mbaron dhe duam të tretin, populli është gati të na mbështesë. Jo se kemi bërë gjithçka mirë dhe se nuk ka pakënaqësi, ka dhe ka sa të duash. Por populli është gati të na mbështesë se e di që ne jo vetëm që nuk i kemi bërë bisht gjërave të vështira, por punët më të vështira kanë qenë edhe gjërat më të mira që kemi bërë. Reforma e energjisë, reforma e qeverisjes vendore, reformave e shërbimeve të qytetarëve, reforma e pronës që është futur në rrugë të drejtë përmes ligjit të ri mbështetur edhe nga gjykata e Strasburgut, reforma e drejtësisë. Gjëra të vështira. Punë të vështira që po të ishin nisur 630 vjet më parë sot Shqipëria do ishte më ndryshe, por askush nuk e p-ati vizonin dhe kurajon. Sot të tëra këto reforma kanë hyrë në rrugë. Rruga e tyre është e gjatë, por është e vetmja rrugë për ta çuar Shqipërinë në një dekadë tjetër. E vetmja forcë për ta bërë këtë realitet jemi ne”, tha Rama.

o.j/dita