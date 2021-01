Rama e akuzoi se po pengonte projektin në Vlorë, Meta: Kryeministri gënjeu, s’pati negociata! Qeveria shkeli Kushtetutën

Presidenti Ilir Meta deklaroi në një konferencë për mediat se kontrata për ndërtimin e rrugës Vlorë-Orikum, për të cilën kryeministri akuzoi kreun e shtetit se po e pengonte, rezulton se është nënshkruar në shkelje të ligjit.

Meta tha se mashtrimet e kryeministrit Edi Rama nuk meritojnë komente, por deklarata e tij është për qytetarët e Vlorës që janë keqinformuar nga kryeministri.

Presidenti tha se ndërprerjen e financimit të rrugës nuk e ka bërë presidenti, por kjo kërkesë është bërë nga vetë qeveria “Rama”.

“Mashtrimet e shpifjet e Ramës nuk meritojnë komente, por qytetarët e Qarkut të Vlorës meritojnë sqarime, pavarësisht se e dinë peshën e fjalës së çdo politikani. Jam këtu për të përmendur disa fakte për akuzat elektorale që bëri dje Edi Rama. Presidenti ka mirëpritur iniciativën për zhvillimin e zonë së lumit të Vlorës”, tha ndër të tjera Meta.

Meta shprehet se për këtë marrëveshje ose janë kryer negociata të paligjshme në kundërshtim me ligjin dhe të dyshimta pa autorizimin e presidenti dhe këtë e konfirmon Kryeministri me deklaratat në Vlorë ose nuk janë kryer fare negociata siç thotë me shtresë zyrtare Ministria e Financave.

“Në të gjitha drejtimet, të gjitha rrugët janë në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Në çdo rast vihet në dyshim mbrojta e interesave të qytetarëve pasi janë ato që i paguajnë në fund borxhet dhe huatë”, tha Meta.

“Jam këtu për të përmendura disa fakte të papërgjegjshmërinë ekstreme të kryeministrit në detyrë për arsye propagande dhe elektorale. Kuvendi i Shqipëri më 9 nëntor 2017 ka miratuar financimin e huasë mes Shqipërisë dhe fondit saudit për zhvillimin e zonës së lumit të Vlorës dhe Presidenti ka shpallur dekretin për këtë brenda dy ditësh.

Më 21 shtator 2020, Kuvendi i ka përcjellë Presidentit ligjin për prishjen e marrëveshje së huasë për rehabilitimin e lumit të Vlorës. Ky është miratuar më 17 shtator 2020. Presidenti e shpalli këtë ligj më 22 shtator. Pasi u shqyrtua me vëmendje, u pa se qeveria me kërkesë të saj, përmes Ministrisë së Financave i kishte kërkuar fondit saudit për zhvillim zgjidhjen e huasë për këtë projekt për lotin 4. Pra kjo ndërprerje është bërë me kërkesë të qeverisë. Më 29 shtator ministria e financave i paraqiti kërkesë presidentit për nënshkrimin e një tjetër marrëveshje huaje por për një projekt tjetër të ri për rehabilitimin e objekteve Vlorë-Orikum. Kjo marrëveshje e miratuar në parim nga Këshilli i Ministrave, jo vetëm që nuk kërkoi autorizimin e Presidenti siç e kërkon ligji për negociata, por Këshilli i Ministrave e miratoi në parim. Pra ata kërkuan që të kalonin huanë në një tjetër projekt pa bërë transparencë dhe negociata para nënshkrimit të marrëveshjes.

Në datën 6 tetor 2020 Presidenti i drejtohet Ministrisë së Financave ku nderi më tani nuk rezulton që për këtë marrëveshje që Presidenti të ketë lëshuar autorizim për negocimin e saj. Për këtë qëllim kërkuam një informim lidhur me të gjitha hapat e ndjekur për këtë marrëveshje. Ministria e Financave pranon më 15 tetor, për marrëveshjen për të cilën kërkohet ky autorizim se nuk ka pasur negociata, pasi asnjë prej institucioneve nuk ka pasur komente dhe sugjerimin mbi bazën e kësaj marrëveshje. Kjo është përgjigja zyrtare e Ministrisë së Financave.

Në përgjigjen e Fondit Saudit për Zhvillim jepet vetëm dakordësia për të kryer transferimin e fondeve nga projekti i lotit të 4 në projektit të ri për Vlorë-Orikum. Nuk citohet asnjë kush negociatash. Pra kryeministri në një shfaqje teatrore nga Vlora thotë se i paska kryer të gjitha negociatat me palën saudite. Ose janë kryer negociata të paligjshme në kundërshtim me ligjin dhe të dyshimta pa autorizimin e Presidenti dhe këtë e konfirmon kryeministri ose nuk janë kryer fare negociata siç thotë me shtresë zyrtare ministrja e financave. Në të gjitha drejtimet, të gjitha rrugët janë në shkelje të kushtetutës dhe të ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare. Në çdo rast vihet në dyshim mbrojta e interesave të qytetarëve pasi janë ato që i paguajnë në fund huatë.

Presidenti ka kërkuar transparencë ndaj qytetarëve. Nuk është faji i presidentit nëse kryeministri nuk do të respektojë ligjet. Presidenti me një shkresë u detyrua të publikojë shkeljet që ka bërë qeveria. Ministria e Financave nuk ka kërkuar kurrë vendim për negocimin e këtyre marrëveshjeve. Banorët e të gjithë qarkut të Vlorës morën përgjigjen që Presidenti në respekt të Kushtetutës, në mënyrë të përsëritur ka kërkuar bashkëpunimin me Ministrinë e Financave”, tha ai.

j.l./ dita