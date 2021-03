Rama e sulmon në takimin elektoral në Durrës, reagon numri 1 i listës së LSI: “Llaxore e degraduar, unë kam në krah familjet qytetare, ti mban rreth vetes legena”

Kreu i PS, Edi Rama ka hedhur batuta ndaj kandidates numër 1 të listës së LSI në Durrës, Elona Guri.

Guri, ka postuar një replikë në rrjete sociale.

“Llaxorja e keqe e Surrelit paska qene ne Durres. Pamje mjerane e nje letyre qe pergjigjen do e marre ne 25 prill nga Durresi dhe e gjithe Shqiperia. Ashtu si perdori sot gjuhe raciste ndaj shqiptareve te ndershem dhe punetore, por qe nuk perulen ndaj legenave si ai dhe “bidonave” te krakut qe mban rreth vetes, mu drejtua edhe mua” – shkruan Guri, e cila është edhe anëtare e kryesisë së LSI.

Ajo shton më poshtë:

“Dua t’i kujtoj, ketij “plaku” te degraduar, qe ne Durres krah meje jane te rinjte qe e duan Shqiperine, ndersa ti i urren dhe do t’i zevendesosh me afrikane, se ata, te mjeret, nuk te kerkojne llogari per skandalet, shkaterrimin, vjedhjet dhe plehrat qe mban rreth vetes. Ti do skllever moderne pa sy, pa goje, pa veshe, pa mend

Krah meje jane qytetaret qe e kane populluar Durresin nga e gjithe Shqiperia, ti ke ne krah halabaket, Terin e plehrave, Çyrben e çorbes se pronave dhe Ndraxhin e kokaines dhe heroines. Une kam ne krah qytetaret autoktone te Durresit qe me mbeshtesin se bashke do risjellim lirine e te berit biznes, qe te gezojne pronat e tyre, qe te punojne per femijet e tyre, ndersa ti je ne krah me rrenuesit e historise mijera vjeçare te Durresit, me hajdutet e pronave te tyre, me banditet qe i vejne gjoba dhe nuk i lene te jotojne si qytetare te lire dhe ua kane nxire jeten se te kane ty ne krah.

Une kam ne krah grate e Durresit qe jane te pikelluara se ti me legenat qe mban rreth vetes i ke detyruar te largojne femijet e tyre qe te mos behen viktima te droges dhe te bandave.

Ndersa per fjalorin e denje per mbledhjet e Rilindjes nuk po te pergjigjem, por me vjen peshtire qe gra si Milva, Klodiana dhe Ana rrinin si pula kur ofendohej nje nene, nje grua, ne fakt nuk mund te reagojne se nuk kane me asnje ndjenje humane dhe asnje vlere gruaje. Rilindja u ka deformuar karakterin, i ka kthyer ne nje mall pa vlere, ne gra pa dinjitet, ne sherbetore te se keqes.

Ne 25 prill te gjithe bashke durrsake autoktone, te ardhur nga veriu ne jug, te rinj e te reja, gra dhe te moshuar do jemi bashke per te te dhene pergjigjen qe meriton ti dhe halabaket e tu. Edi Rama pas 25 prillit nuk do te mjaftoje bidoni i krakut te te sjelle ne vete. Pas dates 25 prill do te fillojne hallet reale per ty dhe puna, jeta normale per shqiptaret”.

i.b. / dita