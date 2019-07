Rama emëron një grua në krye të Tatimeve, tone të ashpra tatimorëve

Delina Ibrahimaj është emëruar në krye të Drejtorisë së Tatimeve pas shkarkimit të Enton Duros, që qëndroi në detyrë vetëm 3 muaj dhe u lirua si pasojë e ngërçit te hetimi tatimor dhe evazionit fiskal.

Por kush është drejtoresha e re? Delina Ibrahimaj që sot ka marrë drejtimin e Tatimeve në Shqipëri vjen nga INSTAT-i.

Në vitin 2016 ajo u emërua në postin e drejtorit të përgjithshëm të Institutit të Statistikave. Ibrahimaj mban gradën doktor në Bankë dhe Financë nga Universiteti i Romës, Tor Vergata.

Ajo ka punuar në Bankën e Shqipërisë dhe më pas kaloi në Kryeministri, si koordinatore për krijimin e një sistemi të integruar shkëmbim informacionesh dhe statistikash operacionale mes instituteve shtetërore.

Më pas u emërua në krye të INSTAT-it dhe sot mori drejtimin e institucionit të Tatimeve.

Ndërkohë në mbledhjen që po zhvillohet me punonjës dhe drejtues të Tatimeve, kreu i qeverisë foli me tone të ashpra sa i përket mosfunksionimit të kasave në shumë biznese, duke ngritur pyetjen se kush duhet të mbajë përgjegjësi për 15 mijë kasa në biznese që nuk raportojnë. Në një takim me drejtuesit e Tatimeve, Rama tha se janë rishfaqur fenomenet e dikurshme të aktiviteteve individuale apo në grup për qëllime korruptive.

“Si mundet të pranohet sot të kemi 15 mijë kasa jo raportuese në biznese që figurojnë aktive nga 1 qind e 12 mijë të tilla. Kujt i kërkohet përgjegjësia çdo ditë lidhur me këtë? kush i mbulon në territor këto pika të kuqe alarmi dhe si mundet që të gdhijë dita e re, java tjetër, muaji tjetër, dhe këto pika të kuqe alarmi të mbeten të kuqe? Pse kompanitë e kasave nuk gjobiten? Ligji është i qartë për to. Është ngritur një sistem që konsiderohet funksional më Tatime së bashku me FMN që Fondi e ka marrë si model për tu përdorur në vendet e tjera, me module risku që duhet të jenë bazë e analizës dhe trajtimit të vizitave në terren të një aktivitete inteligjent dhe ka vetëm një motiv dhe anarki brenda administratës ku janë rishfaqur fenomenet e dikurshme të aktiviteteve individuale apo në grup për qëllime korruptive”, tha Rama

e.t./dita