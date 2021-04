Rama: Erdhëm nga një luftë që mund të plandoste një elefant. Po ia dalim kur të tjerët po përpëliten për një dorë vaksinash. PD, uragani i ‘Noc Rrokut’

Kryeministri Edi Rama gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në Korçë foli për tërmetin dhe pandeminë, ku nuk munguan dhe sulmet ndaj opozitës.

Rama tha se fal nisjes së vaksinimit masiv, Shqipëria rendit në vendet me fashat më të larta të vaksinimit në Europë dhe se do të dalë shumë më shpejtë nga barra e tmerrshme e COVID-19.

“Ne nuk kemi pasur dy mandate, kemi pasur një mandat dhe një luftë më vete. Mandati ynë i dytë erdhi me një pandemi dhe një tërmet që mund të kishte plandosur një elefant. Kur ra tëmreti askujt nuk ia merrte mendja se ne do të arrinim të vinim në dispozicion fonde të mjaftueshme apo do të mund të rindërtoheshin të gjithë ato shkolla, çerdhe e pallate e apartamente me dëme më të mëdha e deri në të vogla.

Nuk u desh shumë kohë për të parë të gjithë se ne do ia dalim. Nuk u desh shumë kohë për të parë të gjithë se në fakt ne do ia dilnim. Kur ne ishim në ethet e asaj sipërmarrje gjigande për të hyrë në procesin e rindërtimit u goditëm sërish. Mendoni sikur të na gjente me spitalet ku ishim kur ne morën detyrën. Në ato spitale ku aparaturat ishin të kohës së lashta apo tek tuk të reja por jashtë funksionit. Në ato spitale ku nuk kishte ilaçe. Aty ku njerëzit shkonin me batanije me vete. Nuk gjeje dot një banjo. Ku ngroheshin me furnella elektrike. Ne do bëheshim gazi i botës dhe një gropë në mes të Europës.

Por nuk na gjeti pa përgatitur as ajo goditje. Ne ia dolëm për aq sa mund të konsiderohet me vend fjala normale, në kushtet kur ke të besh me një luftë që merr jetë njerëzish dhe plagos shumë njerëz.

Ne po ia dalim sot me vaskinim masiv, aty ku të tjerë vazhdojnë të përppëliten dhe mezi ia kanë dalë të bëjnë doza simbolike. Nuk kanë një afat kur do nisin. Flas për rajonin tonë. Jemi një ndër dy vendet që kemi filluar vaksinimin masiv. Nuk ka qenë diçka e lehtë, sepse është dashur jashtëzakonisht shumë përpjekje, kombinim i partneriteve, dhe miqësive, për t’ia dalë të kemi sasinë e nevojshme të vaksinave dhe t’ia dalim më shpejt se shumë të tjera në Europë dhe të kemi një sezon turistik të çliruar ndjeshëm nga Covid.

Dua të përsëris pa pushim, pavarësisht se ka disa kokëboshë që nuk e kuptojnë që kjo nuk ka lidhje me fushatën elektorale, në sensin se ne po mblidhemi pak dhe ata tjerët shumë. Kjo ka lidhje me shëndetin e njerëzve. Vaksinimi masiv është arma e vetme që ka njerëzimi, por që të funksionojë ashtu siç duhet, ai duhet të shoqerohet me distancim fizik”, tha Rama.

Kryeministri sulmoi edhe opozitën.

“Kjo ka lidhje me të ardhmen e njerëzve. Vaksinimi masiv është e vetmja armë që kemi por që të funksionojë duhet shoqëruar gjatë gjithë procesit të tij me distancimin. Është shumë i rëndësishëm. Të vaksinosh masivisht dhe të mos distancohesh, do të thotë të ngatërrohesh me këmbët e tua dhe të tregosh një kokëfortësi idioteske. Idioteske nga papërgjegjshmëria nga etja për pushtet, të mbledhësh njerëz dhe t’i ngjeshësh me njëri-tjetrin për të krijuar një imazh që këtu ka uragan dhe po vjen ndryshimi.

Shikoni Kosovën, kishte rënie drastike që filloi teoria se u imunizua tufa, u desh fushata dhe sot numrat janë rritur, i humbjeve të jetës po ashtu. Edhe Mali i Zi. Bënin spote dhe sikur Covid-19 të mos e kishte prekur fare. Pas fushatës me disa të marrë që u mblodhën bashkë dhe canga ata që rrinin në krye, larg qoftë mos ndodhtë këtu, ikën në botën tjetër. Tani çfarë borxhi u ka ky popull këtyre që duan të krijojnë iluzione se janë shumë dhe shpërndajnë virusin. Pse duhet Shqipëria të bëhet viktimë? Si mund të dalësh në rrugë në formën më të papërgjegjshme.

QDuke sfiduar edhe ligjin edhe rregullat dhe duke u thënë se jemi mbi ligjin e mbi rregullin se jemi Partia Demokratike. Këtë gjë e dimë sepse e kanë bërë gjithmonë. Duan të tregojnë se janë uragan, por çfarë uragani, uragani i Noc Rrokut”, tha ai.

j.l./ dita