Rama falenderon Nanon dhe ka një mesazh për ata që thonë se Parlamenti ri do të jetë jetëshkurtër

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në Kongresin e PS ka theksuar se kemi bërë shumë, por edhe shumë mbetet për të bërë për mandatin e dytë qeverisës.

Ai ka falenderuar edhe disa nga personalitetet e PS.

“Ne mund dhe do ta bëjmë Shqipërinë. Faleminderit grupit, veçanërisht Dokles, Leskajt, Dades, që dhanë gjithçka mundën për vite të tëra në vijën e parë të beteja të PS.

Përvoja e tyre do të na ndihmojë edhe më tutje, faleminderit deputetëve që nuk do të jenë këtë herë, por do të jenë në role të tjera, për të dhënë gjithçka për Shqipërinë dhe PS”, tha Rama.

Ai ka dhënë edhe një mesazh për ata që mendojnë se Parlamenti i ri do ta ketë jetën e shkurtër, duke falenderuar edhe Fatos Nanon.

“Kujtdo që mendon se parlamenti i ri do ta ketë jetën e shkurtër, gabon sepse liria e zgjedhjeve do të prodhojë opozitën e re“, tha Rama.

“Prandaj kjo garë më besoni është gara më e vështirë e PS që kur jam në krye të saj dhe me këtë rast përshëndes Fatos Nanon, sepse ne do të jemi jo vetëm forca e parë, por do të kemi një shumicë më të madhe se kurrë në 27 vite dhe kjo është një peshë përgjegjësie kolosale”, tha Rama.