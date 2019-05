Rama kujton 21 janarin (“harron” që Shqipëria është këtu ku është prej gënjeshtrës për ndëshkim dhe vijimit të korrupsionit)

Kryeministri Edi Rama ka dalë në konferencë për shtyp ku po komenton përplasjet e ndodhura ditën e djeshme gjatë protestës së opozitës.

Ai mendon se konferenca për gazetarët vjen në momentet ku sipas tij “kur një grupim i dëshpëruar politik orvatet më kot të imponohet përmes dhunës së verbër, në qorrsokakun pa rrugëdalje të dështimit ku ka hyrë me këmbët e veta”.

“Salla e Hartave, Kryeministria – Me gazetarët për të komunikuar me opinionin publik në këto momente, kur një grupim i dëshpëruar politik orvatet më kot të imponohet përmes dhunës së verbër, në qorrsokakun pa rrugëdalje të dështimit ku ka hyrë me këmbët e veta #QetësidheVendosmëri për Shqipërinë që duam”, shkruan Rama.

Ai vlerësoi profesionalizmin e policisë në menaxhimin e situatës së atij që e quajti një manifestim të mirëfilltë dhune.

Duke e cilësuar histeri mënyrën se si u interpretua dhunimi i sekretarit organizativ të PD, Sahit Dollapi, Rama risolli në vëmendje protestën e madhe të PS në opozitë më 2011 ku sipas kryeministrit edhe pse godina e kryeministrisë nuk u qëllua as me një guriçkë nga ajo godinë doli urdhri për të vrarë 4 protestues të pafajshëm.

“Krahasimi me të shkuarën nuk vlen për të thënë shikoni se sa mirë dhe se sa me dinjitet sillet dhe punon sot Policia e Shtetit, sepse e shkuara na ka rezervuar kujtime shumë të rënda dhe që nuk kanë lidhje me asnjë standard dhe asnjë vlerë të funksionimit të një shteti në një rend demokratik. E quaj incident.

Më detyron tu kujtoj se kjo godinë para pak kohësh, në vitin 2011 nuk u qëllua me asnjë guricke dhe jo më me bomba dhe me zjarr dhe nga kjo godinë u urdhërua vrasja e katër protestuesve të pafajshëm. U urdhërua shkrehja e karikatorëve të kallashnikovëve mbi protestuesit, u plagosën mbi 40 persona me plumba vdekjeprurës dhe pastaj u turr edhe trupa e përdorur e FNSH dhe u fut deri tek kulla përballë duke masakruar kush i doli përpara.

Mbi 130 persona të dëmtuar nga dhuna. Kemi mbajtur njerëz nëpër shtëpi, sepse ishin të trembur me të drejtë, sepse ishin të trembur që të shkonin në spital. Një person i përfshirë krejt palidhje në një alë dhune, asokohe një pronar mediash ka shkuar jashtë vendit dhe është kuruar për brinj të thyera dhe shpatull të nxjerrë”, tha ai.

Gjatë fjalës së tij para gazetarëve, kreu i qeverisë deklaroi se një person që nuk dua t’ia sjelle emrin, asaj kohe pronar një televizioni, ka shkuar jashtë shtetit dhe është kuruar për brinjë të thyera, me shpatull të nxjerre.

Nëse unë do isha në vendin e Bashës dhe Berisha në zyrën time, do më kishte çuar në botën tjetër .

“Mendoni të isha unë në atë tribunë dhe flakët të vinin tek kjo dritare, do isha unë sot duke folur, do isha unë diku në globin tokësor duke marrë frymë, apo do isha në botën tjetër? Përgjigjja është e saktë. E ka thënë. i vetmi pishman që kam është që nuk i dhashë një plumb ballit në 21 janar. Jo vetëm që nuk bën asnjë reflektim që nën qeverisjen e tij dhe me të në këtë zyrë nga dritaret e kësaj zyre ka vrarë njerëz, ka këtë pishman”.

l.h/ dita