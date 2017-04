Rama flet për koalicionin me LSI-në: Do të vazhdoni të zhgënjeheni

Kryeministri Edi Rama u ka dhënë përgjigje të prerë nga foltorja e Kuvendit akuzave për kërkesën e përbashkët të PS-LSI për shtyrjen e afatit të regjistrimit të koalicionit në KQZ.

Sipas Ramës, akuzat e bëra janë idiotësira. “Një letër që nuk synon të detyrojë KQZ të marrë një vendim unilateral, apo me shumicën e saj për të prekur afatet zgjedhore, por që synon vetëm të shprehë vullnetin e mirë të koalicionit që deri në fund ti japim mundësi PD dhe partive rreth saj që të hyjnë në zgjedhje. Ne nuk kishim asnjë motiv që të regjistronim koalicionin duke i mbyllur përfundimisht rrugën PD se do ishte njësoj si të mobilizohet fronti antifashist për të luftuar 1 mijë copë kolaboracionistë që kanë mbetur në fushë”, tha Rama.

Kryeministri ka folur edhe për koalicion me Metën duke thënë se aksi strategjik i koalicionit është dhe do të jetë aksi i PS me LSI.

”Ata që e kanë shpresuar dhe bërë çmos ta godasin këtë aks që ditën e parë janë zhgënjyer e do vazhdojnë të zhgënjehen. Nëse në këtë proces ka pasur qasje të ndryshme nga ne dhe partnerët tanë strategjik në koalicion nuk ka nënkuptuar asnjë sekondë ndonjë lëvizje nga marrëdhënia kontraktuale me 1 milionë njerëz që na votuan për të qeverisur me këtë koalicion, por shprehje e dy opinioneve të ndryshme me si mund të lehtësohet rruga e zgjidhjes për të nxjerrë PD nga një qorrsokak ku u fut vetë”, tha Rama.