Rama: Fushata me pak njerëz i jep peshë fjalës, kompania arabe do ndërtojë resortin e parë të skive në Nikolicë

Kryeministri Edi Rama deklaroi nga Korça e konsideroi fushatën elektorale me pak njerëz një mundësi për t’i dhënë më tepër peshë të fjalës, si një përgjigje për kundërshtarët politikë.

Rama u shpreh se kjo lloj fushate krijon mundësinë për një bisedë të shtruar dhe gjithçka që thuhet të jetë lehtësisht e dëgjueshme.

“Është vërtet një fushatë e çuditshme sepse mungon zhurma, muzika përthithëse e mijëra e mijëra njerëzve por na jep mundësinë të bëjmë një bisedë të shtruar dhe të kujdesemi që gjithçka që themi të jetë lehtësisht e dëgjueshme dhe e papërzier me zhurmën e entuziazmit ku nuk ka shumë vëmendje për fjalën. Kjo është një fushatë ku fjala ka më shumë vend dhe mundësia për të dëgjuar është më e madhe”, tha ai.

Kryeministri gjithashtu foli për një projekt të ri.

“Nuk e di a e ka ndarë me ju Niko gjatë kësaj kohe, por me kompaninë që po ndërton portin e Durrësit (grupi Emaar), jemi në diskutim për të ndërtuar pikën e skive në Nikolicë të Korçës. Ne do të rikthehemi sërish këtu për të prezantuar një projekt që do të jetë hapja e një kapitulli tjetër për turizmin në Shqipëri. Ne e kemi lidhur gjithmonë turizmin me detin, por kemi një turizëm malor të paeksploruar. Kjo gjë do të sjellë shumë më tepër punë, shumë më tepër reputacion dhe shtrirje të infrastrukturës së mikpritjes shumë përtej pikave që kemi sot”, tha Rama.

