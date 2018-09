Rama i përgjigjet komentuesit: Nuk të vë faj, jetojmë në një mjedis brutal!

Kryeministri Edi Rama Rama ka vijuar edhe sot me rubrikën “Përgjigja ime”.

Një qytetar i ka tërhequr këtë të shtunë vëmendjen kreut të qeverisë, duke i thënë që të mos marrë merita për atë që Shqipërisë në të vërtetë ia ofron natyra.

“Bukuritë natyrore Shqipërisë nuk ja solli Rilindja, as ata që ishin para Rilindjes. Nëse doni të merrni merita për natyrën mund ta bëni, është e drejta juaj. Mendoj se është më mirë të merrni merita për ndonjë punë konkrete që duhet të kishit bërë këto 5 vjet.Nuk është Shqipëria 3D zoti Kryeministër.”

Rama e ka kundërshtuar qytetarin, duke i kujtuar se qeveria e tij në pesë vite ka bërë shumë për turizmin.

“Nuk e di ku është problemi yt kur unë them “mirëmëngjes” me një përmbledhje artikujsh nga mediat e huaja për bukuritë natyrore të Shqipërisë turistike. Nuk të vë faj se jetojmë në një mjedis kaq të ndotur me brutalitet, gënjeshtra, dyshime, sa edhe një “mirëmëngjes” me një kartolinë të bukur për të uruar ditë të mbarë mund të bëhet shkak për një koment negativ pa pikën e lidhjes.

Shqipëria i kishte këto bukuri natyrore para Rilindjes siç thua ti me ironi, por a më thua dot pse nuk kishte edhe më parë kaq shumë artikuj për bukuritë e Shqipërisë turistike? Nuk besoj se ti hyn tek ata të padëgjueshmit fare, se tërë këto shkrime dhe kronika pozitive në mediat e huaja për turizmin tonë i paguan qeveria me lekët e drogës. Se pastaj do duhet të thoshe se edhe gati 6 milionë turistë që presim deri në fund të këtij viti janë droguar nga qeveria për të ardhur në Shqipëri. Shqipëria nuk është ndryshe vetëm në 3D, Shqipëria e sotme është çdo vit e më ndryshe nga 5 vjet më parë”, i është përgjigjur Rama.

Megjithatë, kryeministri e ka pranuar se ka ende problematika dhe sfida me të cilat qeveria e tij duhet të përballet.

“Unë nuk ngrihem në mëngjes me kënaqësinë e gjësë që bëra dje, por me ankthin e sa shumë gjërave që duhen bërë sot. E di mirë dhe nuk më zë gjumi nga plehrat që mbeten një problem i madh, nevojat ulëritëse në disa zona me rëndësi të vijës sonë bregdetare për Ujësjellësa dhe Kanalizime, standardet mizerabël të disa segmenteve rrugore. Rri i qetë i dashur Nardi, se opozitën që më lë pa gjumë unë e kam brenda vetes dhe 3D më pëlqejnë si tiparet e Shqipërisë që dua të kemi nesër, jo si pasqyra që unë të kënaqem sot me veten”, ka përfunduar Rama.

