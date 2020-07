Rama i përgjigjet Metës: Koalicionet s’do ndalohen, listat do hapen nga Kuvendi me ligj, me zakon e me karton!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së Presidentit Ilir Meta se nuk do të njohë ndryshimet kushtetuese që po ndërmerren nga Kuvendi, pasi janë të njëanshme dhe të paligjshme.

Shefi i qeverisë thotë se ndryshe nga sa pretendon Presidenti, sistemi nuk ndryshon dhe as koalicionet nuk ndalohen, por do ketë vetëm hapje të listave.

Në postimin e tij në Twitter, Rama i shkruan vetëm inicialet e presidentit, duke konfirmuar sërish ftohjen mes tyre.

“IM thotë ndryshimi i sistemit,heqja e koalicioneve, hapja e listave bëhen vetëm me referendum! Askund nuk bëhet referendum për këto çështje. Ndërsa këtu as sistemi s’do ndryshojë, as koalicionet s’do ndalohen, po listat do hapen nga Kuvendi i Shqipërisë me ligj, me zakon e me karton!”, shkruan Rama në Twitter.

“Sa për modelin lindor, modeli i koalicionit që kemi s’është as perëndimor,as jugor,as verior dhe prandaj nuk gjendet askund në lindje a në perëndim! Modeli i ri do të jetë gjerman e plotësisht europian, koalicion tamam, me zë, figura e program, jo kosh karavidhesh pa din as iman!”, vazhdon Rama.

j.l./ dita