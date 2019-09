Rama: Ja përse dështuam herën e parë për ndërtimin e aeroportit

Nga qyteti i Vlorës ku prezantoi projektin e ri të aeroportit të Vlorës, kryeministri Edi Rama foli edhe për dështimin e negociatave me konsorciumin turk, që kërkoi fillimisht ndërtimin e veprës.

“U përpoqëm të arrinim një marrëveshje me konsorciumin, dhe pas një negociate shumë të gjatë arritëm në konkuluzioin se nuk kishim pika afrimiteti për të nënshkruar një marrëveshje. Kërkesat e kompanisë për garancitë që kërkonte nga shteti ishin përtej mundësive tona. E gjitha kjo ndodhte në një kontekst kur Vlora ende nuk e kishte marrë imazhin që ka sot”, tha Rama.

Sipas Ramës, ka interesim të lartë nga kompani ndërkombëtare për garën për aeroportin e Vlorës, por ende nuk është përcaktuar fituesi. Më herët, ai është shprehur: “Po studiojmë paralelisht dy opsione, ose qysh në fazën e ndërtimit me një kompani serioze ndërkombëtare ose do ta ndërtojmë vetë, me buxhetin e infrastrukturës dhe pastaj do të përzgjedhim operatorin ndërkombëtar. Sepse s’kemi më kohë për të humbur dhe në pranverë duam të hapim kantierin.”

Në prill të këtij viti ministria e infrastrukturës konfirmoi zyrtarisht dështimin e negociatave me kompanitë turke, por deklaroi se projekti do të vazhdojë dhe Qeveria do të hapë tender ndërkombëtar për ndërtimin e aeroportit të Vlorës.

l.h/ dita