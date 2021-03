Rama: Jemi gati që të vaksinojmë që nesër të gjithë mjekët e Kosovës, vaksinim intensiv i të moshuarve mbi 60 vjeç

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se Shqipëria do të marrë përsipër edhe vaksinimin e të gjithë mjekëve të Kosovës, që nesër.

“500 mijë për të parë më tutje dinamikat se është një proces dinamik dhe kemi ecur në mënyrë strategjike për të ecur në një ekulibër të plotë me planin dhe kategoritë. Në këtë pasqyrë gjendemi në një pozicion fantastik për të realizuar objektivin më të afërt që është të lehtësojmë sezonin tonë turistik dhe kemi vendosur qershorin si një afat maksimal, por kemi marrë masat që të realizojmë vaksinimin masiv. Të përmbyllim as më shumë e as më pak me shumicën e vendeve të BE-së. Dua të shtoj se që nesër e marrim përsipër vaksinimin e bluzave të bardha të Kosovë, dhe nëse duan që të vijnë më shumë mjekë në Kosovë mund të bëhet në një kohë shumë të shpejtë”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se do të nisë vaksinimi anti-COVID intensiv i të moshuarve mbi 60 vjeç në vendin tonë sapo vaksinat të shpërndahen.

“E fundit që kam, së bashku me Ogertën kemi diskutuar dhe kemi marrë masat që procesi i vaksinimit të fillojë menjëherë sapo vaksinat të shpërndahen në të gjithë territorin dhe të krijojmë një orar të posaçëm vaksinimi deri në mesnatë, madhe edhe me tre turne, ajo që do të bëhet është se Ministria do të japë leje për të gjithë të moshuarit që do të jenë në regjistrat e vaksinimit nga moshat më të larta dhe pastaj duke shkuar poshtë që të kemi të vaksinuar të gjithë shqiptarët mbi 60 vjec është pjesë e ambicies sonë, objektivat vendosen pa marrë parasysh se çfarë mund të ndodh e paparashikueshme”, tha Rama.

j.l./ dita