Rama: Kam patur vetëm një moment lufte me Metën, i tregova vendin

I ftuar në “Real Story” në News 24, kryeministri i vendit Edi Rama e veçoi Presidentin Meta për rolin që ka luajtur në situatën e përballjes me COVID 19, ndërsa akuzoi opozitën se ka përhapur gënjeshtra.

I pyetur nëse e kishte ndalur luftën politike me Kreun e Shtetit, Rama tha se me të ka pasur luftë vetëm njëherë, kur do të merrte mandatin e dytë për kryeministër.

Pjesë nga biseda:

Sokol Balla: Lufta politike mes jush vazhdon? A e vazhdoni ju luftën se sapo thatë që Meta e gjeti Presidentin me këtë situatë…

Edi Rama: Kam pasur vetëm një moment lufte me Ilir Metën. I tregova vendin kur kërkonim votën për mandatin e dytë, pas asaj nuk kam harxhuar më energji. Unë thjesht pas asaj kam bërë detyrën.

Sokol Balla: Por ndërkohë po e shkarkoni…

Edi Rama: Kjo është cështje e parlamentit, jo e imja

Agron Gjermarkaj: Nëse opozita denoncon raste të dyshura korruptive apo tendera nuk ka asgjë të keqe të informohet publiku…

Edi Rama: Po mo po, por publikut i vihen para fakte të sajuara me qëllim. Kjo është një kohë kur duhet bërë lufta me COVID 19. Nuk po ju them të heqin dorë nga monitorimi ata por duke parë ato që ata thonë rezulton të jenë gënjeshtra. Kur thua maskat janë blerë të skaduara dhe kur ato skadojnë në 2023 ky është një fakt.

