Rama: Kanabisi plagë, ja çfarë i thashë Bashës në Presidencë

Kryeministri Edi Rama tha sot se kanabisi është një plagë e hapur, ndërsa ka zbuluar edhe se çfarë i ka thënë kreut të PD-së, Lulzim Basha, gjatë takimit në Presidencë.

“Patjetër që kanabisi është një plagë e hapur, por sa shumë ka ndryshuar policia e shtetit, nga një institucion i marrë fundi i katandisur në një ‘zhele’ dhe konsiderohej po aq i pabesueshëm sa gjykatat, sot është më i besueshmi në Shqipëri.

Kjo nuk do të thotë se nuk ka kanabis, kjo as e mbulon plagën e kanabisit dhe spastrimin bashkë me elementët e përfshirë.

Bashës i thashë: Mos u lodh se ky vit është epilogu i luftës tonë me këtë fenomen, policia e shtetit do të dalë më e pastër nga kjo luftë.

Do të jetë problem se ata s’do jenë as në parlament do të jenë rrugëve, do të kërkojnë barë dhe nuk do të gjejnë dot dhe do të thonë o ç’i bëmë vetes.

Tjetër, i thash Lulzimit, harroje, 18 qershori nuk preket se është i njerëzve të zakonshëm, ata janë gjykatësit, është dita për ta mbyllur kapitullin e një Shqipërie ku drejtësia është mall.

Drejtësia e re do të fillojë, jo nga bishti, por nga rrënja, gjykatësit e korruptuar që do të përgjigjen për 27 vitet“, deklaroi Rama.