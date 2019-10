Rama: Karrocë me kalë që i thotë trenit të hapë krahun

Ditën e sotme, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, pas takimit me krerët e aleatëve të tij, kërkoi që qeveria t’i bindet kërkesave të tyre për daljen nga kriza, ose të tërhiqet.

Basha tha: “Shqipëria është në krizë. Ne kemi një plan për ta nxjerr vendin nga kriza dhe një propozim për reformën zgjedhore. Ia kemi dorëzuar këtë plan Edi Ramës dhe përfaqësuesve të tij. Ta marrë dhe ta zbatojë. Nëse nuk e zbaton dot, të hapi krahun se jemi të gatshëm ta zbatojmë ne”.

Basha iu drejtua kryeministrit Edi Rama me fjalët, “Të zbatojë platformën e opozitës së bashkuar për zgjidhjen e krizës, ose të hapë krahun”.

Reagimi i kryeministrit ka qenë pothuajse i menjëhershëm dhe as në përgjigjen e tij në distancë, gjuha figurative nuk ka munguar. Duke i thënë kreut të opozitës se nuk e kishte mundësinë të parandalonte “tërmetet artificiale”, si i quajti kryeministri më parë veprimet e PD.

Rama e krahasoi idenë e Bashës me kërkesën e një karroce me kalë që i thotë trenit të hapë krahun.

Në fund të deklaratës së tij për mediat ai tha: “Unë mendoj që nuk është e rëndësishme të harxhojmë kohën e njëri tjetrit dhe të njerëzve me këtë procesin ai tha po ti si thua, pastaj do shkoni te ai do i thoni ai tha ashtu. Më mirë merremi me njerëzit me problemet reale. Tërmetet artificiale unë kam në dorë t’i krijoj, por jo ti parandaloj. Tërmetet natyrale largqoftë askush nga ne si ndalon dot, ajo që kemi në dorë është të bëjme cfarë kemi në dorë. Keshtuqë është njësoj si një karrocë me kalë ti thotë një treni hap krahun. Mirupafshim”.

e.ll./dita