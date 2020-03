Rama: Kemi hyrë në fazën e shpërthimit të Covid, do humbasim njerëz

Pas shtimit të rasteve me koronavirus në vendin tonë, me katër viktima deri më tani, kryeministri Rama ka dalë me një apel të fortë.

Ai ka theksuar se nuk e ndalim vdekjen të na marrë njerëz, por të shmangim kërdinë për shkak të papërgjegjshmërisë, dhe ka përsëritur thirrjen për izolim, dhe respektim të rregullave të vendosura.

Rama tha se kjo javë do të jetë tejet e vështirë, pasi kemi hyrë në fazën e shpërthimit të epidemisë së COVID 19.

“Sic e patë, fatkeqësisht humbi jetën dhe një 42 vecar që nuk vuante nga sëmundje kronike, ngushëllime familjeve të të ndjerëve. E dimë se virusi synon më të moshuarit dhe më të dobëtit, por as të rinjtë nuk janë 100% të paprekshëm. Por ju lutem si të gjithë herët, të gjithëve, mos luani me zjarrin, nuk e ndalim vdekjen të na marrë njerëz por të shmangim kërdinë për shkak të papërgjegjshmërisë, do të humbasim njerëz, askush nuk e di se sa, po jo të humbasim një mal me njerëz, kurrën e kurrës, këtë e kemi ne në dorë. Kush e ka menduar se kjo luftë do të kalojë pa humbje jete e ka menduar gabim. Virusi do të prekë secilin prej nesh, çfarëdo të bëjmë ne. Gjithçka bëjmë ne ka shumë rëndësi, duke u disiplinuar maksimalisht e ngadalësojmë përhapjen e armikut.

Duhet të dalim nga kjo luftë me kokën lart jo duke numër qindra e mijëra të vdekur, larg qoftë. Mos prekni fytyrën pa larë duart, mbajini në distancë të moshuarit t’i përqafoni fort ditën e çlirimit jo t’i qani me lot e mos t’i bëni dot varrimin.

Ata që shkojnë në punë të rrinë distancë 1 metër, mos të prekin fytyrën pa i larë duart pasi kanë prekur gjëra të tjera”, tha Rama.

l.h/ dita