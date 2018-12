Rama: Këtë vit tarifa do të përgjysmohet edhe për ata që janë me katra!

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me studentët e Arkitekturës në Fakultetin e Arkitekturës. Takimi i Ramës me studentët vjen në kuadër të hapjes së një procesi dialogu mes qeverisë dhe studentëve për plotësimin e 8 kërkesave të parashtruara prej 2 javësh nga studentët.

. Gjatë takimit, Rama u shpreh se qeveria ka angazhimin e duhur për të plotësuar 8 pikat e propozuara nga studentët, por edhe për të shkuar më tej.

Rama tha se tarifa për studimet e ciklit bachelor do të përgjysmohet për të gjithë, pa nivel mesatare të caktuar, por për të gjithë.

Rama sqaroi se kjo do të ndodhë vetëm këtë vit, për t’u dhënë një fillim të ri, por nga viti tjetër akademik, tarifa do të paguhet në bazë të notës mesatare.

“Këtë vit do të paguajnë gjysmë tarife edhe ata me katra e me pesa, por kjo do të ndodhë vetëm këtë vit dhe ta harrojnë që vitin tjetër akademik, ata me katra e pesa nuk do ta paguajnë më këtë, nëse nuk duan të mësojnë është problem për ta”, u shpreh Rama.

l.h/ dita