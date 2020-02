Rama komenton “PO”-në e Macron: Të mos e ushqejmë veten me iluzione

Në përfundim të vizitës së tij në Mynih të Gjermanisë, kryeministri Rama ka reaguar pas sinjalit pozitiv që dha presidenti francez Macron, për hapjen e negociatave në mars.

Rama tha për RTSH se marrja e një ‘Ok’ nga Franca ishte pozitive, por bëri thirrje që askush të mos krijojë iluzione të skajshme, pasi ky proces nuk është në dorë të Shqipërisë.

“Nuk e ndoqa dot presidentin se isha në takime të tjera por nga sa munda të dëgjoj është një sinjal pozitiv, megjithatë dëshiroj tu them të gjithëve se nuk kemi pse e ushqejmë veten me iluzione dhe dëshira të skajshme, edhe pse shumë legjitime, sepse kjo gjë nuk varet nga ne dhe le të presim me durim ndërkohë që duhet të vazhdojmë të punojmë me këmbëngulje dhe durim për të realizuar gjërat ashtu siç do ti realizonim nëse do të ishin hapur negociatat”, tha Rama.

Duke komentuar vizitën e tij në Mynih, Rama tha se fokusi kryesor ka qenë përfshirja e sa më shumë vendeve në konferencën e donatorëve.

“Erdha me një qëllim të madh dhe një detyrë, të realizoja sa më shumë kontakte dhe të bëja sa më shumë në hapat e fundit drejt stacionit të konferencës së donatorëve që është pasnesër në Bruksel dhe më vjen mirë që koha u shfrytëzua me dobi në këtë aspekt. Tani të shikojmë rezultatet edhe pse ka ende orë për të punuar. Dhe detyra e kryetarit të OSBE për 2020”, u shpreh Rama.

Por cilat janë rezultatet në këtë drejtim dhe çfarë pritshmërish ka kryemiistri?

Kam një pritshmëri të caktuar, nuk bëhet fjalë për të arritur për të përmbushur të gjitha nevojat por të mbetemi në një nivel që sado modest të mund të ketë një peshë në këtë proces. Nëse do ta realizojmë këtë ne do të jemi të kënaqur, nëse shkojmë përtej kësaj ne do të jemi të lumtur.

l.h/ dita