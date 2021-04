Rama: Ku ndryshon Basha nga Berisha? Basha është karakter i dobët, nuk është lider!

Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me banorët e njësisë nr.5 në Tiranë foli për plagosjen e sekretarit të PD në Kavajë, të ndodhur ditën e djeshme duke thënë se atij dhe PS iu drejtua gishti padrejtësisht nga opozita për ngjarjen se kishte qëllime politike me akuzat nga më ekstremet.

Rama tha se ishte i bindur që ngjarja nuk kishte lidhje me politikën, por shtoi se po ashtu priste deklaratat të akuzave më ekstreme nga Ilir Meta dhe Lulzim Basha vetëm për të tensionuar situatën elektorale dhe krijuar ndasi.

“Ngjarja e Kavajës, nuk kisha pikë dyshimi se cilado të ishte e vërtetat, ata të cilët flasin për ndryshimin dhe kërkojnë votën do të rendnin atje për të bërë atë që kanë bërë gjithmonë, për të drejtuar akuzën më ekstreme ndaj meje dhe ndaj nesh pa pritur as edhe 1 orë që ngjarja të kuptohej se çfarë ishte. Unë pa pritur as edhe një minutë, thash atë që duhet të thoshtë çdo person që ka seriozisht shtetin, drejtësinë dhe të vërtetën që ngjarja është e patolerueshme, autori duhet të çohet para drejtësisë dhe Lulzim Basha nuk duhet ta politizojë ngjarjen dhe Ilir Meta duhet të ndali fushatën e tij idiotekse. Basha ende nuk kishte folur dhe tha pikërisht atë që unë mendoja se do thoshte dhe jo atë që unë dëshiroja nga një kryeministër që pretendon të sjellë ndryshimin. Sot e vërteta është zbardhur, jo vetëm që nuk ka lidhje me PS por është militant i PD dhe ngjarja nuk kishte asnjë lidhje me politikën”, tha Rama.

“Ku ndryshon Basha nga Berisha? Ndryshojnë po ku, në një fakt Berisha është një karaker i mbrapsht, ndërkohë që Basha është një karakter i dobët, nuk është lider. Meta rendi për ta bërë lajmin në vazhdën e aburditeteve të tij që kanë një qëllim, ta tensionojnë, të stimulojnë sherre dhe ndasi. Imagjinojeni sikur në fushatë të hiqnim emrin e Metës, me përjashtim të gomave që xhirohet do të ishte një fushatë normale”, shtoi Rama.

j.l./ dita