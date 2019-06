Rama: Kujt më tepër se Metës i janë falur skandalet? E kemi rilindur

Kryeministri Edi Rama mori fjalën në Kuvend për të mbrojtur bindjen e mazhorancës që drejton në realizimin e zgjedhjeve për pushtetin vendor më 30 qershor, pavarësisht dekretit të Presidentit Ilir Meta, që e anulon këtë datë.

Rama dhe mazhoranca e cilësojnë juridikisht të pavlefshëm këtë vendim të Metës dhe në Kuvend po diskutojnë rezolutën e socialistëve, që kundërshton aktin e Presidentit. Përmbajtja e rezolutës garanton Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe gjithë administratën që kujdeset për organizimin dhe mbarëvajtjen e procesit, se shpërfillja e vendimit të Presidentit Meta nuk do të ketë asnjë pasojë penale për ta.

Në fjalën e tij, Rama tha, se shqiptarët nuk i kanë më asnjë detyrim Ilir Metës, i cili ende pa u bërë 50 vjeç është zgjedhur kryeministër, kryeparlamentar dhe president.

“Ky Kuvend sot duhet të ishte Kuvendi i bashkimit të të gjitha forcave politike për të tërhequr vëmendjen e të gjitha shteteve të BE për t’iu drejtuar me një rezolutë për miratimin e rekomandimin pa kushte për çeljen enegociatave. Por sot jemi të detyruar të merremi me një akt brutal të Ilir Metës. E pyes shpesh veten, çfarë kërkon më shumë Meta nga Shqipëria. Kujt I ka bërë më shumë ndere se atij, pa mbushur ende 50 vjeç është bërë edhe kryeministër edhe kryeparlamentar edhe president,. Kujt më shumë se Metës I janë falur përçarjet dhe skandalet dhe I është dhënë mundësia për të rilindur. Meta I ka një det me borxhe Shqipërisë. Nuk ka një të dytë politikan që Shqipëria ka qenë kaq zemër gjerë. Por pse rrëshqiti Iliri? Sepse është mësuar keq. Jo president, por mbret po ta shpallim, prapë se prapë nuk do të ndjehej mire”, tha Rama në seancën ku po diskutohet shkarkimi i presidentit.

Rama dkelaroi gjithashtu, se dekreti i presidentit ka kapërcyer kushtetutën duke fluturuar si një plumb qorr për të vrarë zgjedhjet në mes të zgjedhjeve.

“Sot jemi dëshmitarë të një zarari të madh dhe të kotë, të dëmshëm dhe të papranueshëm të Metës. Për cilën arsye në botë presidenti do merrte përsipër shkeljen e kushtetutës duke fshirë firmën e tij me vetë firmën e tij. Pse do bëhen një trillues shkaqesh të paqena. Ka vetëm një arsye që i shpjegon të gjitha me dy fjalë: Ilir dhe Meta. Shkaqet e kësaj marrëzie nuk mund të kërkohen jashtë këtyre dy fjalëve. Pse u përdor, keqpërdor apo vetëpërdor?! Presidenti duke kapërcyer mbi kushtetutën dhe duke fluturuar si një plumb qorr për të vrarë zgjedhjet në mes të zgjedhjeve, dhe pse ne pritën ditën kur do t’i mbushej mendja Saliut për një datë të re zgjedhjesh?”, tha kryeministri.

l.h/ dita