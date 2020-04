Rama: LBPD vazhdon avazin, ëndërron protesta të mëdha nesër

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas deklaratës së kreut të PD Lulzim Basha që ti jepet shpërblim të gjithë efektivëve të Policisë që janë në krye të detyrës në një kohë kur vendi po përballet me koronavirusin

Me një reagim në “Twitter”, kreu i qeverisë ironizon edhe me tej kreun demokrat, duke thënë se nuk ndihmon për të luftuar koronavirusin, por vazhdon avazin e vjetër 7×7=42 dhe ëndërron protesta të mëdha nesër.

Sipas kryeministrit Rama, Shqipëria do ta fitojë këtë luftë dhe Bashës do t’i mbetet vetëm turpi e dështimi i radhës.

“LBPD nuk mendon si të ndihmojë,se as nuk do as nuk di, po vazhdon avazin e vjetër 7×7=42 dhe ëndërron protesta të mëdha nesër,duke i thënë popullit sot se Covidi është Sudja me thasë me para! Shqipëria do ta fitojë këtë luftë dhe LBPD do t’i mbetet vetëm turpi e dështimi i radhës‘, shkruan Rama.

l.h/ dita