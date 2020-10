Rama: Ligji i medias do të kalojë sipas rekomandimeve të OSBE-së! Nuk u mbyll gojën gazetarëve

Kryeministri Edi Rama në përgjigje të pyetjes së gazetarëve, ka bërë me dije si ligji i medias do të kalojë dhe se e gjitha është bërë me rekomandime të OSBE-së.

“Mos ngatërro OSBE me BE, ligji është i konsultuar një vit me OSBE dhe i miratuar nga OSBE, dhe po bëhet adoptimi i rekomandimeve të Komisionit të Venecias dhe ligji i medias do të kalojë, jo për t’i mbyllyr gojën gazetarët por që ato që janë në sulme të pabaza”, tha Rama

o.j/dita