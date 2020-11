Rama: Mandat i tretë që të përfundojmë rindërtimin. Shikoni rastin e përmbytjeve në Shkodër, lekët u dhanë vetëm pasi erdhëm ne

Prezantimi i plaftormës, “Deputeti im”, nismë elektorale e PS-së ishte sot në qytetin e Durrësit, si pjesë e përzgjedhjes së kandidatëve për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.

Aktiviteti u zhvillua në zonën e Porto Romanos, në zonën e transformuar nga plehrat e shumta e që tashmë është drejt rehabilitimin të plotë e të kthimit në një zonë rekreative.

Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij u shrpeh se PS-ja me marrjen e mandatit të tretë do të përfundojë procesi i rindërtimit.

“Nuk ka nevojë që të mundosh veten me si mund të jenë këta të tjerët nëse vijnë në pushtet, mjafton të kujtohesh se janë po ata. Me 1000% nuk ka asnjë shans që kush do të marrë shtëpinë e re në zonat rurale apo apartamentin e ri gjatë vitet që vjen në zonat urbane të mund të marrë atë që i takon në kohë dhe me cilësi nëse kjo punë ndërpritet këtu dhe nëse atyre u jepet mundësia që të arrin stafetën. Një numër shumë më i vogël se ato të prekurit nga tërmeti dhe një shumë më e vogël se ajo që është vënë në administrim për tërmetin, një përmbytje jo e vogël në Shkodër që la mijëra familje në një situatë të vështirë dhe ata u angazhuan se do jepnin dëmshpërblimin dhe një histori pa fund që u mbyll me dëmshpërblimet që u dhamë ne. Nëse ne nuk do të kishin marrë detyrën ato nuk do i kishin marrë kurrë paratë, ashtu si kundër nëse ne do të kishim marrë detyrën invalidët dhe personat me aftësi të kufizuar nuk do i kishin marrë në kohën kur shteti ua kishte borxh”, tha Rama.

