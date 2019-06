Rama: Më 30 qershor votoni, që askush të mos jetë mbi ligjin

Kryeministri Edi Rama vizitoi këtë të dielë edhe Dropullin, nga ku paralajmëroi se pas 30 qershorit asnjë politikan nuk do të guxojë më të dalë mbi ligjin, pasi sipas tij, do të dështojë. Gjatë takimit elektoral në këtë zonë, Rama ka nënvizuar edhe rëndësinë e votimit të dielën e 30 qershorit.

Ai tha: “30 qershori nuk është thjesht çështje kush do dalë kryetar bashkie, por kush do të kontribuojë me votën e tij për t’i dhënë fund njëherë e mirë kësaj historie, për t’i thënë politikanëve njëherë e mirë se ‘ju nuk jeni mbi ligjin dhe kush nga ju guxon të dalë mbi ligjin, është i destinuar të dështojë, nuk ka shans të fitojë’. Djegia e mandateve, e gomave nuk sjell fitore”.

Më tej, kryeministri Rama i është referuar sërish audiopërgjimeve të publikuara nga gazeta gjermane “Bild”, duke theksuar se pas tyre fshihet opozita. Kreu i qeverisë është shprehur se gjithçka po bëhet nga frika që opozita ka për t’u përballur me drejtësinë. Në lidhje me to, Rma nuk harroi të mbante përgjegjëse edhe prokurorinë.

“Pastaj nxjerrja para çdo proteste e atyre përgjimeve të famshme në Gjermani, që në fakt ishin materiale të Prokruorisë që në 2016, për të cilat prokurorët nuk bënë asnjë hetim, nuk nxorën asnjë përgjegjësi, nuk kërkuan ndëshkimin e askujt, por i mbajtën kyçur dhe i dorëzuan te partia, e cila i nxori këto ditë të zeza”.

e.ll./dita