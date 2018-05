Rama me minoritetet: Qeveria nuk arreston njerëz, këtë e bën prokuroria

Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi me përfaqësues të minoritetit në Dropull tha se qeveria nuk arreston njerëz, këtë e bën prokuroria.

Ai shtoi se qeveria po merret me krijimin e kushteve për reforma të nevojshme që drejtësia të funksionojë, duke përmendur kështu reformën në drejtësi.

“Lavdi popullit shqiptar në ’90, sistemi ku të kapte e të fuste në burg partia, qeveria apo kryeministri mori fund. Sot jemi në një sistem ku këtë gjë do e bëjë vetëm drejtësia, dhe sigurisht që ajo që shumica parlamentare në demokraci ka detyrë të bëjë është të krijojë kushtet me reforma të nevojshme që drejtësia të funksionojë, dhe ne kemi ndërmarrë pas shumë vitesh një reformë që as është çuar nëpër mend e jo ta ndërmerrnit, reformën në drejtësi”, tha Rama.

Rama iu referua rastit të ish ministrit në kohën e qeverisë demokrate, Spiros Kseras. Jo vetëm Ksera tha ai, po kushdo tjetër problemet nuk i ka me qeverinë por me drejtësinë.

“Në raport me Spiro Kserën më vjen keq që e përmend biles, se unë personalisht kam pasur raport miqësor me të, nuk e kam takuar po kudo ta takoj i jap dorën me respekt, për raportin që kam pasur. Problemet e tij me tenderat e drejtësinë nuk janë të miat apo të qeverisë, të atij e kujtdo tjetër që mund të jetë ministër, zv. ministër, zyrtar i lartë i çdo partie, janë probleme që zgjidhen me drejtësi, as me qeveri e as propagandë mes teje dhe meje”, tha Rama.

