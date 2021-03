Rama me operatorët turistikë: Kufiri me Kosovën do jetë i hapur gjatë sezonit turistik, vaksinim masiv në mënyrë intensive

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me operatorët turistikë të bregdetit durrsak, teksa jemi në start të vaksinimit intensiv për lehtësimin e sezonit veror që po afron.

Rama ka premtuar se për sezonin e ri të turizmit kufiri me Kosovën do të jetë absolutisht i hapur si dhe operatorët turistikë do të kenë sa më pak shtrëngesa. Edhe vaksinimi intensiv i popullsisë sipas tij do të ketë ndikim pozitiv.

“Besoj që sot realisht mund të buzëqeshni sepse me sigurimin e sasive të konsiderueshme të vaksinave, që na japin mundësinë të nisim vaksinimin intensiv ne faktikisht vëmë një bazë të arsyeshme për të pasur sezon turistik më të lehtë. Ne kemi mësuar nga sezoni i shkuar që ishte jashtëzakonisht sfidues prej pandemisë.

Në rradhë të parë do sigurojmë që kufiri ynë me kosovën të jetë i i hapur në rradhë të dytë të bëjmë gjithçka që na takon në aspektin e kornizes së aktivitetit turistik që të gjithë të keni sa më pak shtrëngesa.

Së treta duke pasur mundësinë që të bëjmë një vaksinim intensiv. Duke pasur parasysh mundësinë që të bëjmë një vaksinim masiv, me synimin që brenda qershorit, deri në fund të majit të kemi vaksinuar gjysmë milion qytetarë.

Besoj që faktet flasin vetë në lidhje me ndryshimin e rëndësishëm në sektorin e turizmit. Të gjtha eksperiencat tuaja tregojnë se potenciali është ende shumë i madh dhe mundësitë janë të mëdha. Unë do ti shtoja asaj që tha Blendi lidhur me durrësi nsi pakë më e fortë e graviteti të industrië turistike në shqipëri. Me ndërhyrjet e rëndësishme që planifikojmë të bëjmë në këtë mandat të trete do ketë mbështetje për turismin. Do rrisin ekponencilisht peshën e turizmit.

Do rrisim arsyet për të ardhur në Shqipëri dhe në Durrës. Ne kemi diskutuar për projektim me madh në zonën historike arkeologjike të Durrësit. Jemi në një fazë të avancuar të projekitt për amfiteatrin. Me përfundimin e Velierës dhe me fillimin e investimit të madh të portit të Durrësit, do ketë largim të portit tregtar nga zemra e qytetit.

Durrësi ka qenë i penguar në zhvillimin e turizmit dhe në tërheqjen e turistëe sidomos të asaj kategorie që janë turistë që shpenojnë më shumë kjo edhe për shkak të namit dhe vatrës kancerogjene të porto romanos. Janë bërë reportazhe dhe kronika të tmerrshme për atë vatër në disa kanale të mëdha televizive europiane dhe ata kanë dëmtuar rëndë reputacionin e qytetit dhe shanset për të pasur më shumë turistë”, tha Rama.

j.l./ dita