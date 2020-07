Rama mesazh ndërkombëtarëve: Mësohuni të jetoni me vendimet e Kuvendit sovran të Shqipërisë, 5 qershori dhe hapja e listave fakt!

Kryeministri Edi Rama u dërgoi sot një mesazh ndërkombëtarëve se marrëveshja e 5 qershorit do të votohet e paprekur ashtu sikur edhe hapja e listave.

“Ne po ndalojmë koalicionet? Kjo është qarja e fundit e Lulit. Ne nuk do i ndalojmë por do i bëjmë si në Gjermani dhe në cdo vend të Europës dhe do të isha mirënjohës nëse do të më tregonit një shtet demokratik. Mund të futen në një koalicionet, ose të rifuteni nga aty ku dolët nga koalicioni me PD-në, nëse do të të bëjnë pjesë të programit dhe ti do të jesh anëtar i skuadrës që do të përfaqësojnë, por koalicion.

CDU-CSU-ja është një koalicion, por ka një kandidat për kancelar dhe një skuadër dhe i shpërndajnë në fushën e betejës jo si ne në Tiranë që kemi 3 mijë kandidatë. Dhe e fundit që kam, është që ju duhet të keni pak më të shqetësuar sa herë ky parlament vendime ju dilni fëmijë pa nënë dhe baba, ilegjitimë. Opozita jo parlamentare dhe ajo presidenciale nuk e nderojnë veten, ata të cilët i mbështesin duke e fyer parlamentin dhe duke i trajtuar si dy kategori, një legjitim dhe një ilegjitim, kjo është e ulët dhe e padenjë. Askush nga ju këtu dhe ne nuk është ilegjitim.

Ju keni këtu politikisht me nënë dhe babë, disa me Monikën dhe disa me Lulin. Unë nuk e respektoj më shumë Bashën se Hajdarin, Ilir Metën se Myslym Murrizin, asnjë prej atyre që janë jashtë sesa të gjithë ju që jeni në sallë, përfshirë edhe naltmadhninë në tentativë Gjuzi.



U them miqve ndërkombëtarë që nga përfaqësuesja e SHBA, e cila u vendos në dispozicion me bujari dhe durim, hapi edhe derën e shtëpisë së saj, meqë parlamenti ishte godinë e papranueshme, të BE-së, të Britanisë, të cilët edhe personalisht e lehtësuan komunikimin në episodin e fundit, përsa kohë unë do të jem kryetar i PS-së, ku bëhet dialog shqip me përkthim dhe ambasada të huaja ashtu edhe zotin Wadephul, është personalitet, më shumë mik me Bashën se me mua, por u them se parlamenti i Shqipërisë është sovran dhe do të vendoset sikur mendojnë përfaqësuesit e popullit në këtë sallë dhe do të vendoset në respekt të marrëveshjes së 5 qershorit nga njëra anë dhe në respekt të më shumë se 80% të shqiptarëve nga ana tjetër që duan të vendosin jo vetëm partinë por edhe deputetin.

Këto të dyja janë një fakt me të cilën të gjithë miqtë dhe partnerët tanë duhet të jetojnë. Nuk do ta pengojë parlamentin që para mbylljes që të votojë një ndryshim historik, që u shërben shqiptarëve” tha Rama.

l.h/ dita