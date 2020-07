Rama, mesazh ndërkombëtarëve: Për hapjen e listave vendosim ne dhe i hapim në 30 korrik!

Kryeministri Edi Rama tha sot në Kuvend se mazhoranca e ka pranuar PD dhe LSI në tryezën e reformës zgjedhore pasi e njeh si realitet politik pavarësisht djegies së mandatave.

Nga ana tjetër, ai shtoi se marrëveshja e 5 qershorit do të votohet me shumicë nga parlamenti. Por sipas Ramës, për listat e hapura vendos Kuvendi dhe këtu nuk ka asnjë diskutim.

“PS-ja nuk detyrohet nga askush, vec njerëzve që përfaqëson. Dëgjova që këshillin politik e paska krijuar një aleancë globale SHBA-BE-OSBE, nuk është e vërtetë. E ka krijuar vullneti ynë, i PS-së, që është shumicë.

PD-ja që kërkon të qeverisë ende nuk di të flasë shqip. Kjo ka qenë një gjë që i kam kërkuar Bashën në 2017, jo më anglisht, është turp i botës, nuk na respektojnë miqtë dhe partnerët nëse u japim bujarisht detyra që janë tonat. Ne nuk jemi shërbëtorë të askujt, jemi të ndërgjegjëshëm se nuk jemi as SHBA, BE, as superfuqi bërthamore, por një vend i vogël, falë edhe miqve dhe partnerëve tanë.

Por vjen puna do të hapim apo jo listat, këtë e vendosim ne, se pastaj do të ishte fundi. Këtë e vendosim ne.

Dhe nuk kemi asnjë problem që ta diskutojmë dhe t’ua themi, sikur ua kemi thënë dhe besoj do të vazhdojmë ta themi kur të jetë e nevojshme, por nuk besoj se do të jetë e nevojshme për një kohë të gjatë. Ky kuvend do të hapë listat në 30 korrik, kjo është marrëveshja‘ tha Rama.

l.h/ dita