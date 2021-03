Rama: Mësimi i anglishtes që në klasë të parë!

Kryeministrit Edi Rama gjatë prezantimit të programit të shkollave dhe universiteteve ka deklaruar se gjuha angleze do të mësohet që në klasë të parë. Ndërkaq ka bërë me dije se do të çelin program të arteve dhe zejeve.

“Ne nuk vijmë sot në fushën e kësaj ndeshjeje me një menu dëshirash për të gjithë, Kap Ça T’Kapësh, por ne vijmë me një plan veprimi që është studiuar mirë, konsoliduar e studiuar. Pasi ne nuk jemi KÇK-ja, por jemi qeveria sot e nesër.

Gjuha angleze do të nisë të mësohet kudo, në të gjitha shkollat e vendit që në klasë të parë. Është koha që ta mësojnë të gjithë fëmijët. Që sot do të fillojmë të pajisim brezin e dekladës tjetër. Tek Piramida e diktatorit, e kthyer në një epiqendër të Shqipërisë së të ardhmes, ne do të çelim programin ndërkombëtar të Kodimit për fëmijët deri në 12 vjeç.

Në botën dixhitale, jo në Iphone dhe në Ipad, por fëmijëve do tu mësohen gjëra brenda saj, do tu jepen njohuri brenda saj. Hap pas hapi do të shtrojmë rrjetin e tyre në të gjithë Shqipërinë.

Do çelim programin Kombëtar të arteve, do tu krijojmë kushte për të ushtruar mendjen dhe duart, si detyrim që ua kemi fëmijëve tanë që bota e Phone-ve dhe Ipad-eve mos të marrë peng trupat dhe shpirtrat e tyre. Vizioni Shqipëria 2030 kërkon vetëm një arsim të kushteve optimale, por edhe një profil të ri të drejtuesve të shkollës. Këtu kemi trashëguar një boshllëk të madh.

Shkollat ishin si kulla ku emroheshin militant dhe nguleshin atje, padyshim, ka pasur dhe ka plot njerëz të tjerë. Nuk mjafton sepse të drejtosh një shkollë do të thotë shumë më tepër se kaq.

Ne e kemi nisur të adresojmë këtë model të konsoliduar ndërkombëtar. Deri në vitin 2025 të gjithë drejtuesit e shkollave do të licensohen për një qendër komunitare ku mësimi, aktivitetet jashtëshkollore dhe kominiteti janë bashkë dhe të harmonizuar. Në mandatin e tretë do t’i japim fund mësimit me dy turne.

o.j/dita