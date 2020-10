Rama: Meta s’la rehat të vdekurit, jo më të gjallët! Basha dezhurn në drejtimin e PD, kjo është opozita më mizerabël që nga viti 1991

Nga oborri i inceneratorit të Elbasanit, i shumë sulmuar nga opozita, kryeministrit Edi Rama është shprehur i bindur për një fitore të një mandati të tretë. Në ftesën që pati për të gjithë, për t’iu bashkuar PS-së, Rama tha se sa herë kjo parti ka drejtuar vendin ai ka ecur përpara.

Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama nuk i ka kursyer thumbat për presidentin ilir Meta dhe kryedemokratin Lulzim Basha.

“Ca kërkon Ilir Meta që nuk lë as të vdekurit rehat, e jo më të gjallët. E bëj këtë pyetje jo për Metën si person, por për fenomenin e tmerrshëm të mos ndaljes në të parti dhe trajtuarit të Shqipërisë si plaçkë dhe shqiptarët mish për top. Si mund të thotë PD që jam gati të qeverisë, kur nuk ka reflektuar asgjë, të njëjtat njerëz, të njëjtin ide, në ndryshim që në vend të liderit është një dezhurn, është një bosh. Nuk e kemi betejën me ta, kundërshtarët tanë, nuk janë ata. Ata janë kundërshtarët e Shqipërisë. Kundërshtarët tanë janë ato ndjenja vetëkënaqësie, vetëmjaftueshmërie, vetë përmbushje që të pengojnë të shohësh shumë më tutje kur je i pari”, tha Rama.

Kundërshtarë konsideron vetëm vetëkënaqësinë, vetëbesimin e tepruar në këto zgjedhje të 25 prillit, pasi për kryeministrin Edi Rama, kjo është opozita më e keqe që nga 1991.

“Një opozitë më mizerabël në aspektin e programit, lidershipit, të lidhjes së njerëzit me realitetin se kjo e sotmja nuk e ka pasur Shqipëria që nga 1991, edhe atëherë kur ka qenë më brutale ka qenë shumë më e vërtetë, më e ndershme edhe në marrëzinë e vet. Sot është një opozitë e pandershme që nuk ka lidhje mes zërit, figurës, qëllimit dhe prapamendimit, ca thonë lëre që e thonë për të vënë duart në kokë, por është krejt tjetër nga ca është. Prandaj miqtë e mi me kurajo dhe me një ndjenjë jo vetëm dëshirë, por edhe kënaqësie, sfidojeni veten dhe ta që janë sot në këtë skuadër për të thënë fjalën tuaj. Do kemi qindra kandidatë, mbase mund të shkojnë me mijëra, ndoshta s’do jenë të gjithë kandidatë por do jenë një e mirë për PS për ripërtitjen”, tha Rama.

j.l./ dita