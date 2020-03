Rama: Mos u ankoni për oraret, zgjohuni herët mbaroni punë

Kryeministri Edi Rama tha sot se nga operacionet humanitare janë ndihmuar 14428 familje në nevojë.

“Kemi ndihmuar 14 428 familje më në nevojë. 11089 familje me ndihma ushqimore; 1203 familje me medikamente dhe 2136 të tjera për nevoja të tjera urgjente. Nuk duam as medalje as lëvdata se kjo është detyra jonë. Por duhet respekt, mirënjohje për mijëra ushtarë në front të parë, që nga mjekët e infermierët deri tek ushtarakët dhe punonjësit që po ndihmojnë më të dobëtit dhe të varfrit dhe pensionistët e vetmuar” – thotë ai.

Kreu i qeverisë shtoi se ata që ankohen për oraret, në fakt nuk duan të zgjohen shpejt në mëngjes.

“Nesër në 5 të mëngjesit do të rihapet qarkullimi për ata që do të shkojnë në punë dhe deri në 13:00 do të keni kohë plot. Shoh që po qaheni për oraret. Por nuk po kuptohemi akoma. Këto orare nuk janë as për qejf as për komoditet por nga nevoja për përballimin e një lufte.

Nuk duam të zgjohemi herët që në 5-6-7 të mëngjesit dhe duam të turremi të tërë në orën 10 nëpër tregje, dyqane, kjo nuk shkon fare dhe ne nuk do ta lejojmë”, deklaroi Rama.

j.l./ dita