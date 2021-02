Rama në Berat: Pranvera, periudhë vaksinimi intensiv! Manastirliu: Brenda 15 marsit përfundon procesi për bluzat e bardha

Kryeministri Edi Rama se bashku me ministren Ogerta Manastirliu, ka mbërritur ditën e sotme në qytetin e Beratit, ku ka nisur procesi i vaksinimit për bluzat e bardha dhe më pas do të nisë për të moshuarit plus 80 vjeç.

Manastirliu tha se brenda 15 marsit pritet që të përfundojë procesi i vaksinimit për bluzat e bardha, duke shtuar se do të trajnohen 500 infermierë që të marrin pjesë në planin vaksinimit intensiv.

“Jemi duke ndjekur procesin e vaksinimit , me ardhjen e dozave cdo jave te vaksinave deri tani, kemi shtrire vaksinimin e teritor pikerisht ne polet e perqendruara te vaksinimit. Jemi sot ne qytetin e Beratit ku kemi nisur procesin e vaksinimit per bluzat e bardha per te gjithe mjeket e spitalit infermieret dhe mjeket e qendrave shendetsore ne te gjithe qarkun do te vaksinohen prane pallatit te kultures “Margarita Tutulani ” ku i permbush te gjitha kushtet . Kemi siguruar jo vetem vaksinatoret te cilet jane trajnuar gjithashtu kemi plotesuar te gjitha kushtet para vaksinim dhe pas vaksinimit si dhe kushtet frigoriferike per mbajtjen e vaksinave . Vaksinimi ka filluar menjeher dhe nuk ka pasur problematika ezitime nga mjeket per ta bere vaksinen , por deshira e tyre ka qene shume e madhe per ta bere ate.Procesi ne te gjithe vendin ka ecur mese miri. Do të kemi 500 infermierë të cilët do të trajnohen në arenën kombëtare, duke filluar nga java tjetër në funksion të planit për vaksinimin”, tha Manastirliu.

Kryeministri Edi Rama tha nga Berati që periudhën e pranverës duhet ta kthejnë në periudhë të vaksinimit intensiv, që të përfshihet ushtria dhe studentët e infermierisë.

Shpresoj shumë që në ditët në vijim pa u bërë javë të tëra të japim lajme të mira. Duhet të përgatitemi për të patur një rrjet kapilar jo vetëm me qendra shëndetësore, por edhe ushtrinë dhe studentë të infermierisë. Pranvera do të kthehet në një vaksinim intesiv dhe t’ja dalim të renditemi shumë lart në vendet që vaksinojmë”, tha Rama.

