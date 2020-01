Rama në Berlin, sot takon kancelaren Merkel

Kryeministri Edi Rama të dielën mbërriti në Berlin për të zhvilluar këtë të hënë një takim me kancelaren e Gjermanisë, Angela Merkel.

Kjo është në vijim të turit për mirëorganizmin dhe mbledhjen e fondeve në kuadër të Konferencës së Donatorëve që do të mbahet më 17 shkurt.

Në fokus të takimit të kryeministrit Rama me kancelaren Merkel do jetë konferenca e donatorëve për të thithur sa më shumë biznese dhe institucione gjermane për të ndihmuar me rindërtimin pas tragjedisë së 26 nëntorit.

Në fokus do të jetë edhe çështja e çeljes së negociatave.

Po ashtu në këtë takim kreu i qeverisë do ta njohë kancelaren me progresin e Shengenit Ballkanik, ndërkohë që pas Berlinit, Rama do udhëtojë drejt Brukselit ku do të takojë presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

j.l./ dita