Rama në Bruksel, mblidhet Këshilli i Stabilizim Asociimit/ Borrell dhe Várhelyi: Shqipëria përmbushi kushtet

Kryeministri Edi Rama, ministrja e Jashtme Olta Xhaçka dhe kreu i grupit të PS, Taulant Balla ndodhen në Bruksel, në një vizitë zyrtare.

Kryeministri Edi Rama pati edhe një takim me Shefin e Politikës së Jashtme të BE, Josep Borrell dhe Oliver Varhelyi.

Aktualisht delegacioni shqiptar po merr pjesë në takimin e Këshillit të Stabilizim Asocimit. Në këtë takim, i cili drejtohet nga përfaqësuesi i Lartë i BE, Josep Borrell, Shqipëria do të kalojë në sitën e vendeve europiane për të parë sesa e ka respektuar dhe zbatuar marrëveshjen e stabilizim asocimit.

Sipas Top Channel, gjatë diskutimeve në këshill Josep BORRELL zëvendës president i Komisionit Europian dhe komisioneri për zgjerimin Olivér VÁRHELYI, janë shprehur se praktikisht Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe se tani do të duhet të hapet konferenca ndërqeveritare.

Më herët, përmes një postimi në Facebook, Balla shprehu optimizëm për takimin që ai bashkë me kryeministrin Edi Rama dhe delegacionin shqiptar do të mbajë sot me Presidentin e PE, David Sassoli dhe Raporteren për Shqipërinë në Parlamentin Europian Isabel Santos.

“Sot në Këshill, Parlament dhe Komision. Shumë i nderuar të takohemi përsëri në Parlamentin Europian me Presidentin e Parlamentit Europian David Sassoli, Raporteren për Shqipërinë në Parlamentin Europian Isabel Santos (Grupi Socialist dhe Demokrat), me Zëvendës Presidentin e Grupit të Partive Popullore Europiane Andrei Kovatchev dhe me Kryetarin e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asocijimit BE-Shqipëri Manolis Kefalogiannis. Lajme shumë të mira kemi sot”, shkruan Taulant Balla.

o.j/dita