Rama në Dibër: Meta nuk e meriton zyrën ku rri

Në vazhdim të turit të fushatës për zgjedhjet vendore të 30 qershorit, kryeministri Rama sot vizitoi edhe Dibrën. Ai nënvizoi sërish se zgjedhjet e 30 qershorit do të mbaheshin.

Rama tha:“Jo vetëm që do të zgjedhim kryetarët e bashkive dhe këshillave por do të vendosim një kufi të qartë mes 30 viteve të shkuara dhe atyre në vazhdim. Ata dogjën mandatet dhe ikën nga parlamenti, ikën jo për njerëzit por për hesapin e tyre. Si dy vjet më parë kur u mbyllën në çadër për të mos votuar vettingun. Kanë frike të ballafaqohen me ne në zgjedhje. Duan të bëjnë çmos për të penguar reformën në drejtësi për t’ju shmangur drejtësisë. Këtu nuk është çështja të shtyjmë një dasëm por është çështja nëse ne do të pranonim të shtynim zgjedhjet do të hapim një rrugë pa krye në të ardhmen”.

Në lidhje me vendimin e presidentit Meta për anullimit e dekretit në lidhje me datën e zgjedhjeve, për shkak të situatës politike, Rama nënvizoi se Meta ishte sjellur si lider i opozitës dhe se nuk e meritonte zyrën e presidentit.

“Doli dhe presidenti kur protesta e tyre doli qartësisht një protestë që po pakësohet në numër, kur morën edhe një goditje nga qeveria e SHBA-së, u paralajmëruan me emër dhe mbiemër se nuk do të lejohen të hyjnë në SHBA nëse do të vazhdonin të ushtronin dhunë. Ajo që tha presidenti vlen po aq sikur të thoshte dje anuloj ndeshjen Islandë-Shqipëri, do ju jap të hënën arsyet pse. Ka bërë një akt politik, duke u shfaqur jo akoma tërësisht, se ka akoma do ta shikoni, po duke u shfaqur si një përfaqësues i lartë, madje si lider i opozitës dhe ka vendosur të na vendosë të gjithëve në pozitën jashtëzakonisht të sëkëlldisshme. Ilir Meta nuk e meriton më zyrën ku rri. Nuk e meriton më titullin e gardianit kushtetues. Ajo që bëri është nga pikëpamja politike një vetëvrasje, nga pikëpamja ligjore një nul dhe nga pikëpamja morale një turp që do ti ngelë atij” u shpreh Rama.

e.ll./dita