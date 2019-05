Rama: Ne i kemi bërë “detyrat e shtëpisë” për hapjen e negociatave

Kryeministri i vendit Edi Rama duke folur në “Javën e Europës” deklaroi se BE ka një kontribut të jashtëzakonshëm në forcimin e rolit të shtetit.

Rama u shpreh ndër të tjera se Komisioni Europian në Tiranë, pas një pune të rëndësishme, dha shenjën pozitive për hapjen e negociatave, e kjo do të thotë se Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë.

“BE ka një rol të rëndësishëm në forcimin e rolit të shtetit. Rruga për të shkuar në BE është shumë më e rëndësishme se mbërritja. Kjo sepse sa më shumë hapa bëjmë për në BE, aq më shumë e forcojmë shtetin ligjor. Ne në Tiranë nuk punojmë vetëm për atë që na thotë Berlini a Brukseli dhe Parisi, por punojmë për një Shqipëri më të mirë nesër, për t’iu lënë fëmijëve tanë një vend sa më të begatë.

Sa i përket negociatave, Komisioni Europian në Tiranë pas një pune të gjatë dhe të saktë për realitetin këtu, duke dokumentuar situatën me racionalitet, u shpreh pro rekomandimit për hapje të negociatave me Shqipërinë. Dhe kur KE rekomandon hapjen e negociatave me Shqipërinë, kjo do të thotë as më pak e as më shumë se ne kemi bërë detyrat e shtëpisë

Vjet Shqipëria mori rekomandimin pa kushte, KE është një makineri e një dimensioni të ‘frikshëm’ që financohet nga taksapaguesit europianë. Ku dhe kush më mirë se sa në procesin e qëmtimit të të gjitha problemeve dhe sfidave mund ta bëjë vlerësimin dhe të japë gjykimin për një vend se KE-ja. Procesi nga vlerësimi i kritereve objektive, nisur nga të dhënat, është i tëri që kalon përmes filtrit të komisionit dhe kur thotë rekomandojmë hapjen e negociatave për Shqipërinë pa kushte, ka thënë as më shumë as më pak se Shqipëria i ka plotësuar detyrat e shtëpisë. Kontestimi në një vend apo tjetër nuk lidhe me kriteret objektive.

Është e padrejtë që gjykimet politike të kthehen në teknike duke ia rikthyer barrën Shqipërisë dhe jo duke e thënë qartë ‘ne e vlerësojmë progresin, por nuk është ky momenti i favorzshëm për ne, sepse kemi këtë hall, apo atë hall, në vendet tona, krejt normale, por nuk ndodh kështu. Mos dhënie e PO-së qershorin e kaluar lidhej me zgjedhjet europiane të këtij maji. Lidhja është politike, legjitime dhe e mirëqenë. KE vjet tha se në qershor, pra që sapo vjen do të çelen negociatat dhe në dhjetor do të bëhet konferenca e parë dhe duke vendosur ca detyra që është gjëja më normale. Por ndërkohë ajo që ka rëndësi për ne është që u hap dera që Shqipëria të fillojë procesin teknik. Pra jemi në proces. Çfarë do të ndodhë në qershor? Kush e di?!

Me plotë të drejtë, ne duke iu referuar dokumentit të KE-së, këtë e kam me ata që thonë se PO-ja ose JO-ja lidhet me cfarë bën qeveria. Kur them kushedi se cfarë do të bëhet se përsëri duhet të presim ditën, përfundimin e zgjedhjeve europiane dhe në cfarë pozicioni gjenden vendet anëtare. Aq e vërtetë është kjo saqë KE vendosi ta nxjerrë raportin në 25 maj. Se lidhet me Shqipërinë? Jo. Po që mos bëhej fushatë me shqiptarët, sikur e kanë pasur më parë bullgarët. Askush nuk e di cfarë do të vendoset në qershor, por jam i bindur që ky është viti që të gjitha rrethanat do të jenë aty për të çelur negociatat. Të gjithë ambasadorëve ju them bëni atë që mundeni, që të mos lejoni që loja me negociatat të kthehet në një lojë me zjarrin në vendin tonë. Vendet tuaja kanë në dorë që të hapen negociatat, që për arsye politike një palë apo një tjetër të marrin peng publikuan dhe të vështirësojnë vështirë për të hedhur si zjarr në betejën politike” tha Rama.

