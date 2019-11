Rama në Lezhë: Gati t’i vendos gjoksin tërmetit, do ju ndihmoj të gjithëve

Nga Thumana, kryeministri Rama shkoi edhe në Lezhë, në një nga lagjet që ka pësuar dëmtime nga tërmeti duke u kërkuar banorëve që të zhvendosen në hotele.

Një grua rrëfeu momentet e frikshme që kaloi kur ra tërmeti i mëngjesit të së martës.

Por Rama i kërkoi që të qetësohet duke i premtuar se do i ndihmojë të gjithë.

“Shko në hotel. Do të rrish aq sa të gjejmë një zgjidhje tjetër. Shko merr ca ke për të marrë dhe nisu për në hotel dhe e mbyllim këtë muhabet. Me dalë me i vënë gjoksin tërmetit, jam gati me ia vënë, por a e mbaj dot thuaj? Mos u vononi për kokën, ikni në hotel nëse shtëpinë e keni të pabanueshme. Ti ke hall se unë do të vdes pas një jave, nëse do të vdes nuk të ndihmoj dot, por nëse jam gjallë nuk do të lë atje, do të ndihmoj. Duhet besim dhe mirëkuptim. Ai (Zoti) që të ka lënë këtu ty dhe ka marrë ata të tjerët e ka pasur një plan, ti mos e tundo shumë. Askush s’do mbetet vetëm, vetëm ju lutem durim, durim se nuk kam shkop magjik ju lutem”, i tha Rama.