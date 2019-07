“Në Sarandë 550 euro nata por asnjë kontribut në Tatime, kush sprovon shtetin nuk tolerohet”

Mallrat që për të cilat paguhet akcizë ishin një tjetër problematikë që kryeministri Edi Rama nxori në fokus gjatë takimit që pati në kryeministri me drejtues të administratës Tatimore. Turizmi, cigaret dhe karburantet bëjnë ende abuzime që ndikojnë drejtpërdrejtë në të ardhurat tatimore. Rama tha se asnjë lehtësi që i është bërë sipërmarrësve nuk është reflektuar në formalizimin e tregut, pasi ende vijojnë abuzimet, ku shembull tha Sarandën, atje ku apartamentet shkojnë deri në 550 euro nata, por që nuk derdhin asnjë kontribut në Tatime.

“Më thoni ju si mundet që karburantet, cigaret, akcizat në përgjithësi, përfshirë pijet alkoolike, por edhe ndërtimi, të mos adresohen nga ky sistem administrativ në mënyrë të koordinuar. Për të mos folur për turizmin, për shkak të sezonit, por dhe në vazhdimësi. Kemi bërë një ulje drastike të TVSH të turizmit në 6 % në funksion të formalizimit të treguar, sipërmarrja është lehtësuar, tregu nuk është formalizuar. Dhe përsëri mungon analiza e riskut.

Në Sarandë ka apartamente 550 euro nata, dhe dalin të rezervuara. Kjo flet për një rritje pozitive në funksion të zhvillimit të turizmit dhe rritje të të ardhurave. Si mundet që për këto apartamente të mos ketë kontribute në Tatime?

Cigaret dhe karburantet e kemi thënë vazhdimisht që kërkojnë një adresim të integruar mes tatimeve dhe doganës, shkëmbim të dhënash nga momenti i hyrjes deri tek konsumatori fundor, përbëjnë 40 % të të ardhurave të doganës, dhe çdo rrjedhje aty ka një impakt negativ të drejtpërdrejtë.

Skemat e mashtrimit me TVSh tek ndërtimi, janë goditur por nuk janë eliminuar, vazhdojnë”, tha Kryeministri Edi Rama.

“Hetimi tatimor nuk mund të jetë një trup paraleminitare inspektimesh për inspektim. Duhet të jetë shërbimi inteligjent i Tatimeve, syri që shesh aty ku të tjerët nuk shohin, veshi që dëgjon aty ku të tjerët nuk dëgjojnë, iniciuesi i goditjeve mbi bazë pune inteligjente, jo trupa që turret nëpër dyer sipërmarrjesh dhe që më shumë bën dëm sesa sjell rezultat. Unë kam besim që drejtuesja e re së bashku me ekipin drejtues të ministrisë dhe tatimeve, nën monitorimin sistematik të zv.kryeministrit i kanë të gjitha mundësitë për të bërë sukses, por suksesi në këtë moment dhe në këtë drejtim kërkon sakrificë. Jo në kuptimin e ndonjë heroizmi, por e angazhimit të çdo individi dhe çdo strukture me fokus objektivin. Duke i uruar drejtueses së re sukses dhe duke ju uruar të gjithëve ju sukses do e mbyll me një apel për të gjithë biznesin. Kemi zgjedhur prej jo më shumë se 6 muajsh një qasje këshilluese, informuese, edukuese duke mos preferuar të shkojmë tek hapi i fundit, kjo periudhë ka përfunduar, dhe besoj që legjislacioni është shumë i qartë, dhe masat që legjislacioni parashikon për çdo biznes që nuk punon rregullisht me faturat përkatëse, janë të atilla që nuk ja vlen aventura e mos lëshimit të faturës. Dihet që nëse nuk lëshon një kupon në një lokal të mbyllet lokali, të mbyllet njësia tregtare, për një periudhë që sjell një dëm të madh. Kështu që ju lutem të gjithëve mos e sprovoni administratën dhe mos e sprovoni shtetin sepse nuk do të tolerohet askush”, shtoi në fjalën e tij kreu i qeverisë.

e.t/dita