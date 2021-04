Rama në Tropojë: Në PD ka njerëz të mirë, problemi është tek koka. Berisha ju dha 11 diga HEC-esh, Luli s’di si quheni

Kryeministri Edi Rama nga Tropoja ka folur për fushatën e Partisë Demokratike duke thumbuar ata që e presin dhe shoqërojnë kryetarin e saj, Lulzim Bashën me makina.

Rama thotë se nga një anë demokratët vënë kujën për çmimin e naftës, por udhëtojnë me makina të shtrenjta. Siç thotë se brenda atyre makinave janë menaxherët e basteve, me drejtorin në krye, tek ish-zyrtarë që bënë doganat e tatimet ‘përshesh’ dhe ish-shefa policie të stërkurroptuar.

‘’Erdhën këtu në Tropojë, a ju ka bërë përshtypje ato makinat sa të shtrenjta janë? Venë kujën për çmimin e naftës, por shih çfarë po i bëjnë naftës?

Ja u them unë kush janë brenda atyre makinave, janë ata që u janë turrur për të përsëritur të njëjtën gjë, brenda atyre makinave, janë ata që menaxhonin bastet. Që nga drejtori edhe një grup tjetër që janë bashkë me ata të basteve që duan me çdo kusht të rrëzojnë qeverinë dhe të hapin ato pikat në çdo qytet e katund. Të jap 1 më jep 2. Çdo fëmijë në ato makina, janë ata që i bënë doganat e tatimet përshesh, i duan prap. Aty janë ata shefa policie të stërkorruptuar, që i linin tek udhëkryqi me fara kungulli e luledielli policët. Ata janë aty brenda. Doni ti nxirrni nga makinat e t’i fusni në shtet?”, tha Rama.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri pasi ka vlerësuar kandidatin socialist Petrit Malaj, nuk ka kursyer sulmet për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe kreun e PD, Lulzim Basha.

Rama tha se Berisha nuk bëri asgjë për Tropojën, përveç se dha leje për 11 diga në lumin e Valbonës.

“Ore cfarë bëri Sali Berisha në Tropojë? Vetëm mos më thoni që solli demokracinë. Varja, vazhdojmë bëjmë ndonjë muhabet tjetër. Mendova se Saliu do të bëjë ndonjë gjë këtu, pasi nëse ka një vend ku i ka borxh është Tropoja. I bëri një gjë në fakt Saliu, Tropojës, i dha 12 leje për 12 diga HEC-esh në Valbonë dhe digat e Saliut më ngelën mua, 11 për të qenë i saktë.

Nga të cilat me shumë vështirësi, pasi ishin të gjitha leje të dhëna, anuluam 9, dy të tjerat ishin në kantier, vetëm këtë i ka bërë Sali Berisha Tropojës. Nga pikëpamja e punës, nga pikëpamja e dreqnive e dini vetë dhe nuk merrem unë me atë punë se nuk dua të merrem me të shkuarën. Dakord, në rregull, Saliun nuk po merremi më, ishte si ishte, nuk e vë dot në diskutim, lider, patjetër, nuk e vë në diskutim, i mbrapsht sa të duash, por lider.

Por unë kam një pyetje për këta tropojanët që e kanë kërthizën të lidhur me Saliun, deri te Saliu hajde… por Luli?! Ai që thotë o tropojsa, o tropojse? Ai as e di si quheni, ai thotë se po shkoj te kushërinjtë e babës e po ngre këmbët përpjektë, e varja ca mendojnë këta për mua, Luli këtu erdhi si ai Koçi i Teto Ollgës, ju kujtohet filmi, dhëndri i Ollgës”, tha ai.

“PD nuk është një shpellë e mbushur me njerëz që i përkasin një epoke tjetër. Problemi është koka. Ishte koka kur kishte kokë, imagjino çfarë problemi është tani në PD që ska kokë”, shtoi Rama.

