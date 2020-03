Rama: Nëse ndërpresim të gjitha hallkat e ekonomisë, do të hanim njëri-tjetrin

Kryeministri Edi Rama në një intervistë ekskluzive për ‘News24’ deklaroi se disa aktivitete në vendin tonë duhet të qëndrojnë hapur, pasi kjo do të rrezikonte ekonominë e vendit.

Ai theksoi se e nesërmja do të ishte e dhimbshme nëse do të ndërpriteshin të gjitha hallkat e zinxhirit ekonomik, duke bërë që figurativisht njerëzit të hanin njëri-tjetrin.

“As një vend, as Kina, nuk këput të gjithë zinxhirin ekonomi të vendit, por ato hallka, që sapo të rëndësishme, dhe sado e dhimbshme të jetë, nuk vënë në pikëpyetje ditën e nesërme. Nëse do të këpusnim zinxhirin e vendit totalisht, vërtete do ishim më të izoluar, por do ishim duke hapur atë gropë që thash dhe duke i bluar të gjithë së bashku kockat Shqipërisë, ku ka jetë pas luftës. E cila duhet të rifillojë me sa më pak plagë dhe jetë të humbura. Pa u gjendur në një shteg qorr, ku do të detyrohemi të hamë njëri tjetrin.”, tha Rama.

