Rama nga Burreli: Do apo s’do filxhani e Luli, zgjedhjet më 30 qershor

“Ju siguroj se në 4 vitet e ardhshme do të sjellim një ndryshim të madh. Komaonia duhet të bëjë punën që ju meritoni ose do të përballet me pasojat.

Më vjen mirë që Rrugën e arbrit po e bëjmë realitet dhe po bëjmë një vepër jashtëzakonisht të bukur dhe cilësore.

Ata sa më shumë pakësohen, aq më shumë shtrihen në rrugë si çamçakëz. Do apo sdo Lulzimi, do apo s’do filxhani zgjedhjet më 30 qershor do të mbahen”, u shpreh Rama.

b.b/dita