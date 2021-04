Rama nga Njësia 1: Basha premtoi ulje të çmimit të bukës e mbylli sytë për gjumë sa u fut në Bashki, po e votuat do ngeleni me dy gishta në sy

Kryeministri Edi Rama, duke folur në një takim me qytetarë të Njësisë Nr.1 në Tiranë ka sjellë në vëmendje premtimet e Lulzim Bashës kur kandidonte për kryetar të Bashkisë.

Kreu i qeverisë tha se rivali i tij premtoi tramvajin e Tiranës dhe ulje të çmimit të bukës, por sa u fut në Bashki mbylli sytë për gjumë dhe i harroi premtimet.

“Basha premtonte nënë e babë. Më kujtohen dy premtime spektakolare: Do të ndërtoj tramvajin dhe do të ul çmimin e bukës. Të njëjtën gjë bën dhe sot…nëpër dyqanet e bukës duke thënë unë do ta ul çmimin e bukës, e do t’u shoh prapë në sy. Pasi u fut në Bashkinë e Tiranës, sytë e tij nuk pamë më asgjë sepse iu mbyllën për gjumë…Plehrat nuk pastroheshin, gropat hapeshin kudo ”, tha Rama.

“Dëgjojeni ça thotë sot; lekë, lekë, lekë. Të gjithëve u premton lekë. Me makina, me bori, me flamuj. Ndërsa unë them; punë, punë, punë! Nuk është e vështirë për të gjithë nga ata që nuk kanë qenë të vegjël për ta kujtuar kohën kur ishte një Xhaferr, me makina e bori që e prisnin. Premtonte lekë, dhe thoshte më jepni 1 t’ju jap 2. Kush premton punë, iu jep pas dy gishta në bebet e syrit. Kur ke një punë vijnë edhe lekët. Shqiptarët kanë gabuar kur janë ndjerë të lodhur e të raskapitur. Që nga Haxhi Qamili, deri tek Sali Berisha, deri tek Xhaferri. Ai ka qenë momenti kur karakteri ynë nuk ka qenë aty. Na duhet forca e karakterit. E atij që ne ia tregojmë të huajve; shqiptarët kështu e ashtu”, tha ai.

j.l./ dita