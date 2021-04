“Meta do dekorojë një parukiere”, Rama nga Vlora: Vota për PD rikthen çetën e pronave të grabitura në kohën e Saliut. LSI e mjel PD-në dhe ia bën “cicat e lopës” copë!

“E kanë parë ata se çfarë i bënë Partisë Demokratike, i mjel dhe ia bën ‘cicat e lopës’ copë dhe përfundon PD nga lopë në lepur të lodhur”.

Ky ishte mesazhi i drejtpërdrejtë i Kryeministrit Rama sot për të gjithë demokratët e Vlorës në një takim elektoral atje.

Edhe pse me batutë Rama i tregon demokratëve kështu se çfarë u ndodhi në vitin 2013 pasi qeverisën 4 vote me LSI-në.

Rama gjithashtu thirri në kujtesën e vlonjatëve ngjarje që kanë ndodhur me çështjen e pronave në të gjithë zonën në kohën e Partisë Demokratike.

“Asnjëri nuk banon në Vlorë, asnjëri s’ka lidhje me Vlorën dhe kanë një emërues të përbashkët të tyre që është ‘amaneti i pronave të grabitura në kohën e Saliut’. Ata kanë ardhur këtu si përfaqësuaes të atij klani të grabitjes së pronave në këtë bregdet për të sjellë këtu fantazmat që çoi në peshë Orikumin. Ky është rezultati i votës për ata.

Është për të sjellë ata që ndodhi bënë çorap pronat. Gjëja e parë që do bëjmë thonë ata është që do të shfuqizojmë ligjin për pronat, atë që zgjidh më në fund çështjen e pronave, që më në fund na e njohu edhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Ata duan ta shfuqizojnë pasi duan të rikthejnë katrahurën me pronat”, tha ndër të tjera Rama.

Kryeministri u tha qytetarëve të Vlorës se nëse vinin në diskutim numrin 12 është turp.

“Nuk dua asnjë votë për veten time dua votë për numrin 12. Katër vite herë 3 mandate bëjnë 12. Numri 12 është numri 12 është numri që përcakton nëse jemi me Vlorën apo me të shkuarën e tmerrshme për Vlorës. Nuk po flas me të shkuarën e 1997. Mos shkoni pas berihajt se nuk është tifozkllëk ky dhe është turp që të vithet në diskutim numri 12 këtu. Po them këtu jo në vendet të tjerë. Atë këngën “Vlora, Vlora” që këndoni ju, ma këndojnë mua. Të gjithë thonë na bëni si Vlora. Kë do të votoni ju Leskon, apo të tjetrin që ka shpallur kandidaturën. Se e dinë mirë se çfarë do të thonë demokratët për LSI-në këtu“, shtoi Rama..

Rama nuk la pa sulmuar presidentin Meta dhe kandidatin e PD, Bujar Leskaj.

“Ilir Meta është bërë bashkë me Leskon dhe vijnë vërdallë të ditën dhe dalin natën. Erdhi në Vlorë i tha ato dekoratat, se mua më thanë që do i jepte dekorata një parukiere këtu në Vlorë“, tha Rama duke shtuar se Meta do të dekorojë dhe Ismail Qemalin dhe Skënderbeun.

“Mbani mend, po qëndroi me Leskon dhe nja 10 ditë do dekorojë Ismail Qemalin. Mos u çudisni po i patë të dy tapë tek varri i Ismail Qemalit duke i dhënë dekoratë. Skënderbeun nuk e dekorojnë dot pa praninë e Saliut”, tha Rama.

j.l./ dita