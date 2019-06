Rama: Nuk kemi dhënë maksimumin, por më të mirë se ne s’ka

Në takimin përmbyllës të fushatës elektorale në Vlorë, këtë të premte, kryeministri Edi Rama tha se është i vetëdijshëm se ka pasur gjëra që duhej të ishin bërë më mirë dhe se, gjithashtu, ka gjëra që nuk duhej të ishin bërë. Ai theksoi se edhe mungesa e opozitës ka ndikim negativ.

Si u shpreh edhe vetë, Rama, me zemër në dorë, tha: “Ne do bëjmë historinë këtu në Vlorë, duke vazhduar t’i japim krah zhvillimit që ka nisur. Lumi i Vlorë është një mrekulli, duhet transferuar në një burim të ardhurash. Në këtë mandat të ri do fillojmë edhe disa investime të rëndësishme, Sazanin e fjetur do e kthejmë në një mrekulli të Mesdheut.

Dua t’iu them me zemër në dorë, këta na kanë bërë dhe një dëm tjetër shumë të madh, se kur shumica e qeveria nuk kanë një opozitë sfiduese, që të lë pa gjumë se të sfidon me ide e alternativë, të sfidon duke të ftuar në duel para publikut, atëherë bie tensioni i brendshëm, sensi i garës.

Rezultati do të jetë 61:0. Ky boshllëk i madh ka bërë që ne mos të japim maksimumin. Jam i vetëdijshëm se nuk i kemi bërë të gjitha punët shumë mirë, kemi bërë dhe ca punë që më mirë të mos i kishim bërë. Nuk kemi bërë gjithçka për të qenë vërtet të qetë, kemi bërë gjëra për të cilat nuk ndihemi mirë.

Të meta e kusure kemi të tërë, por ama më të mirë se ne ky vend s’ka pasur, nuk ka dhe nuk ka për të pasur ende për shumë kohë. Është interes kombëtar që zgjedhjet të bëhen më 30 qershor, që populli t’i japë një mësim politikanëve se nuk janë mbi Kushtetutën”.

e.ll./dita