Rama: Nuk më mundin dot me votë dhe udhëheqin protesta. Nuk legalizohet ku është rruga!

Kryeministri Rama nga një takim me banorët e Libofshës ka deklaruar se nuk do të ketë më sorollatje të qytetarëve për pronën e tyre pasi kjo do të zgjidhet duke shkrirë në një Hipotekën dhe Aluiznin duke krijuar Agjencinë Kombëtare të Trajtimit të Pronave.

Shefi i qeverisë përsëriti faktin se nuk do të ketë asnjë legalizim, aty ku ligjin e ndalon një gjë të tillë.

“Besoj se keni dëgjuar se çfarë po ndodh në Tiranë. Unaza e Re është konflikt artificial për qëllime politike. Nuk mund të legalizojmë pushtimin dhe zaptimin e hapësirave. Nuk mund të legalizojmë objekte ku do të ndërtohen shkolla, rrugë, spitale. Kur bëhet fjalë për shtëpi, sigurisht që ka përgjegjësi. Sigurisht që familjet nuk mund të lihen jashtë, prandaj do të paguajmë bonusin e qirasë. Ka një tymnajë të madhe të ngritur, sikur unë paskam thënë se dikur shtëpitë nuk prishen, dhe tani, po i prish. Kjo nuk është e vërtetë. PD legalizoi 21 objekte në 8 vjet, ne kemi legalizuar 150 mijë objekte, shumica dërrmuese janë shtëpi. Kemi legalizuar kudo ku është e mundur, por nuk legalizojmë në kurriz të veprave publike. Është e vështirë, por nuk është e mundur.

Kurrë nuk ka pasur një protestë të udhëhequr nga partitë për një gjë që ligji nuk e lejon.

Luftë për pushtet, gjej shesh bëj përshesh.

Edi Ramën nuk e mundim dot me votë dhe hajde të bëjmë këto, ti vëmë flakën.”, deklaroi Rama.

Gjithashtu Rama lajmëroi ngritjen e Agjencisë Unike që do të shërbejë si mekanizmi i posaçëm për zgjidhjen e çështjeve të pronës.

“Nuk do ketë më Hipotekë apo ALUIZ-ëm dhe sorollatje sa andej këtej. Agjencia kombëtare e titujve të pronësisë do trajtojë në mënyrë horizontale të gjithë problematikat e pronës. Brenda saj do ketë një mekanizëm të ri, një avokat të qytetarit, një mekanizëm që do ta përdorin qytetarët për të mos humbur kohë në gjykatë përpara se të gjejnë gjuhë ne përbashkët me institucionin aty” – tha Rama.

Agjencia do të përfshijë në një institucion të vetëm, kompetencat e institucioneve si ALUIZNI; ZRPP, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike.

l.h/ dita