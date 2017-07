Rama numëron projektet: Nuk keni parë asgjë akoma

Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ta bëjë nga bregdeti komunikimin javor në faqen e tij të “Facebook” dhe ia ka kushtuar turizmit.

Ai premtoi dhjetëra projekte ambicioze në mandatin e dytë, nga veriu në jug. Rama deklaroi se zhvillimi i turizmit, do t’i shërbejë punësimit por edhe rritjes së përqindjes së PBB në mandatin e dytë.

“Rilindja urbane do shtrihet si zgjerim i potencialeve turistike. Program kombëtar për rilindjen urbane. Në hartën e turizmit do të hyjë edhe zona e Dibrës. Do të financojë rrugën e re Delvinë-Kardhiq. Do financojmë rrugën e re Milot-Lezhë.

Do financojmë rrugën e Thethit. Programi për rindërtim do injektojë një shumë të konsiderueshme paraje dhe do krijojë mijëra vende pune.

Kontributi i turizmit në ekonomi çmohet në 267 mijë vende pune. Falë zhvillimit të turizmit, qoftë punësimi qoftë përqindja e PBB do të rriten ndjeshëm në mandatin e dytë.

Fluturimet çarter rritje mbi 100% por shifra është qesharake në krahasim me potenciale. Në sektorin e turizmit nuk keni parë asgjë akoma”, deklaroi Rama.